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Мадзарри: Когда ты видишь такую команду, ты хочешь возглавить ее
Вальтер Мадзарри поделился эмоциями от назначения тренером Наполи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вальтер Мадзарри для Football Italia поделился эмоциями от своего назначения на должность главного тренера "Наполи".
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"Хочу поблагодарить президента, что он выбрал именно меня, надеюсь, что буду тренировать "Наполи" до конца этого сезона. Я очень взволнован, ведь это лучшая команда. Когда ты видишь такую команду, ты хочешь возглавить ее, мне повезло что теперь я часть "Наполи"
Напомним, сегодня "Наполи" сыграет с "Аталантой" в 19:00.
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