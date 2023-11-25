Мадзарри: Когда ты видишь такую команду, ты хочешь возглавить ее

Вальтер Мадзарри для Football Italia поделился эмоциями от своего назначения на должность главного тренера "Наполи".

"Хочу поблагодарить президента, что он выбрал именно меня, надеюсь, что буду тренировать "Наполи" до конца этого сезона. Я очень взволнован, ведь это лучшая команда. Когда ты видишь такую команду, ты хочешь возглавить ее, мне повезло что теперь я часть "Наполи"