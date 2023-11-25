  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Мадзарри: Когда ты видишь такую команду, ты хочешь возглавить ее
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мадзарри: Когда ты видишь такую команду, ты хочешь возглавить ее

Италия

Вальтер Мадзарри поделился эмоциями от назначения тренером Наполи

Мадзарри: Когда ты видишь такую команду, ты хочешь возглавить ее

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вальтер Мадзарри для Football Italia поделился эмоциями от своего назначения на должность главного тренера "Наполи".

Читайте такжеПостаревшее неаполитанское сердце. Способен ли Вальтер Мадзарри вернуть Наполи молодость?

"Хочу поблагодарить президента, что он выбрал именно меня, надеюсь, что буду тренировать "Наполи" до конца этого сезона. Я очень взволнован, ведь это лучшая команда. Когда ты видишь такую команду, ты хочешь возглавить ее, мне повезло что теперь я часть "Наполи"

Напомним, сегодня "Наполи" сыграет с "Аталантой" в 19:00.

По теме
yellow-arrow
Милан - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 25.11.2023
yellow-arrow
Постаревшее неаполитанское сердце. Способен ли Вальтер Мадзарри вернуть Наполи молодость?
yellow-arrow
Аталанта - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 25.11.2023
Вальтер Мадзарри Наполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости