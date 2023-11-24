Постаревшее неаполитанское сердце. Способен ли Вальтер Мадзарри вернуть Наполи молодость?

Несмотря на свою вспыльчивость и любовь вмешиваться в работу тренеров своего "Наполи", Аурелио Де Лаурентис не скор на расправу с ними. За последние 14 лет команду тренировали семеро, и лишь двое были уволены посреди сезона. Причем Карло Анчелотти - на фоне бунта игроков, с которым не смог справиться, то есть выбора не было. А был ли выбор насчет Руди Гарсии? Или его преемника?

Чинить то, что не сломано

Вспыльчивость и несдержанность подводили Де Лаурентиса в "Наполи" не так часто, как должны были. Но на этот раз он умудрился рассориться с тренером, принесшим команде первый Скудетто за 33 года, еще и с 16-ю очками гандикапа и великолепной игрой. Еще и тянулось все до середины июня. А расставание с не менее замечательным спортивным директором Кристиано Джунтоли - до июля.

Гарсия был четвертым или пятым выбором, после Антонио Конте, Винченцо Итальяно, Луиса Энрике, Кристофа Галтье. Де Лаурентис говорит, что сразу же привязался к нему, чувствует особую связь с ним, будто знает как человека всю жизнь. Говорил о сходстве по гороскопу. Видимо, у игроков гороскопы с Гарсией не сошлись.

А спортивным директором стал 58-летний серый молчаливый Мауро Мелузо, пиком карьеры которого до этого были "Лечче" и "Специя". О его взглядах на футбол и на нынешнюю команду до сих пор не слышно.

Командовал спортом сам президент. Требовал продолжить линию Лучано Спаллетти, играть в атакующий интенсивный футбол по схеме 4-3-3. Но Гарсия говорил о команде-"хамелеоне", которая умеет изменять тактику и стиль. Спаллетти в свое время отошел от 4-2-3-1, признавая, что для этого состава она не работает. А Гарсия пытался вернуть ее и даже пробовал играть с двумя форвардами.

Еще и Меркато в отсутствие компетентного спортдира был завален. Столпа обороны Ким Мин-Чже заменил Натан из Чемпионата Бразилии, пришли также Каюст и Линдстрем. Все трое - крайне неопытные и крайне растерянные. Из-за их провала и войн с Тиктоком и травмы супергероя Скудетто Виктора Осимхена команда в центре поля и атаке практически осталась без скамьи запасных.

Многие эксперты, в том числе Фабио Капелло, говорят, что виноват Де Лаурентис, поскольку прицепился к 4-3-3, постоянно говорил об этом и не дал тренеру карт-бланш на изменения. Потому игроки и приняли их в штыки. Но нужно ли было менять? "Гарсия вошел в "Наполи" косить, хотя обещал лишь коснуться", - заявляли в Gazzetta dello Sport.

Руди заявлял, что его главное задание в "Наполи" - сохранить голод и концентрацию, предотвратить сытость и самоуспокоенность. Признавая, что после таких побед игроки не очень хотят слушать, считая, что знают все. Особенно не хотят изменений. И он снижал давление, говоря о Топ-4 лиги, а не защите Скудетто. Но почему тогда начал ломать так быстро, если все понимал?

С другой стороны, его задача изначально была крайне сложной. После первого Скудетто за 33 года, еще и такого впечатляющего, еще и в таком тяжелейшем городе как Неаполь, сохранить уровень было неимоверно сложно. Почти невозможно. Сам Спаллетти говорил, что Гарсию нельзя сравнивать с прошлым.

Возможно, потому француз решил прикрыться, оправдаться перестройкой. И кто знает, может, он правильно перестраивал. Но слишком кардинально. Для построения нового "Наполи" нужно было время. А также четкие признания начала перестройки и объяснения ее причин. Ничего такого мы не слыхали. Вряд ли слыхали и игроки.

В принципе, намек на объяснение прозвучал. От Де Лаурентиса. Он хочет сделать "Наполи" мировым брендом. Отметив, что для этого нужен большой успех в Лиге Чемпионов. Говорил об акценте на нее, о мечте. А Гарсия как раз Еврокубковый тренер. С "Лионом" блестяще выбил "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал ЛЧ, с "Марселем" - в финал Лиги Европы. Причем в сезоны провалов в лиге.

И все же подождать в клубе не захотели. Уж слишком уныло и разобранно все выглядело. Особенно дома. На "Стадио Марадона" француз проиграл "Лацио", "Фиорентине", "Реалу" и даже "Эмполи", сыграл вничью с "Унионом" из зоны вылета Бундеслиги. Да и в целом команда выглядела выключенной. Как и сам тренер.

После поражения от "Фиорентины" восьмого октября Де Лаурентис заявил, что будет прикрывать его, будет находиться ближе к игрокам. Угрожал им штрафами в случае повторения взбешенных реакций на замены. Даже практически переехал из Рима на базу команды. Но и это помогло ненадолго. Да и зачем нужен тренер, которого нужно нянчить? Как на такого смотрят игроки?

В матче против "Эмполи" абсурд достиг апогея. Лидеры команды Хвича Кварацхелия и Петр Зелински в запасе, хотя впереди матчи сборных и ротация не нужна, схема с двумя форвардами. Поражение после таких глупостей выглядело единственным логичным результатом.

Неаполитанское сердце

Что теперь? Вальтер Мадзарри во многом - противоположность Гарсии, и это уже хорошо для "Наполи". Итальянец, который не просто тренировал здесь в 2009-2013 годах, а обожаем в городе. Ныне уже приготовили пиццу с его знаменитым жестом, указывающим на часы в концовке матча. Мемов также предостаточно. Аллюзия на "Назад в будущее", выведенная на главное фото статьи - один из лучших.

Он был творцом первого по-настоящему сильного "Наполи" со времен Диего Марадоны. Первого с тех времен, выигравшего трофей (Кубок Италии), игравшего в Кубке Чемпионов, попавшего в Топ-2 Серии А. Причем играя очень ярко. С тремя центральными защитниками, но и трема нападающими. "Тремя тенорами", как называли Эдинсона Кавани, Эзекиэля Лавесси и Марека Хамшика. И Гораном Пандевым.

Причем, кроме этих четырех, играть тогда было особо некем. Второе место в Серии А в сезоне 2012/13 он взял с Кампаньяро, Гамберини, Бритосом, Инлером, Бехрами, Маджо, Сунигой, Паоло Каннаваро (не Фабио). Все они в том сезоне выходили в стартовом составе в лиге минимум в 21-ом матче. И больше нигде не показывали футбол, даже близкий к неаполитанскому.

Он согласился вернуться сразу же. Даже вел переговоры без адвокатов и агентов. А его бывшие подопечные со всей карьеры очень радовались такой новости. Говоря, что он заслуживает этого, что идеально подходит "Наполи", свой здесь (хотя родом из Тосканы) и способен вернуть ему радость жизни, мотивацию. Так говорят и многие не связанные с ним бывшие игроки и тренеры "Наполи".

Corriere del Mezzogiorno считает, что "Наполи" нужно лишь немного перезагрузиться, "вернуться к нормальной жизни", "ощутить запах поля, услыхать шум врага". Что нужен тренер-учитель с суровыми правилами, умеющий повышать голос и "не приходящий на поле за час до тренировки и уходящий через час после". И что потому Мадзарри - лучший выбор. "Его надежность даже позволит АДЛ вернуться в Рим".

73 процента опрошенных на сайте Tutto Napoli поддержали его назначение. Комменты в соцсетях были восторженными в духе "давай вернем прошлое". "Когда-то мы были молодыми, худыми, с развевающимися на ветру длинными волосами. Позволь нам вновь пережить эмоции и адреналин прошлого". "Он отдавал все за "Наполи", и с ним команда всегда будет биться до последнего".

Пандев заявляет, что он очень тяжело работает, "убивает на тренировках". Работает с игроками индивидуально после них. Добавляя: "Эти парни - чемпионы. Им не нужно много для возвращения".

Он экспрессивный, вспыльчивый, разговорчивый. Обожающий спорить с журналистами и судьями. Рекордсмен Серии А по удалениям. А именно такие тренеры приживались в клубе и в городе. В "Наполи" и Неаполе ты должен быть бешеным, хотя бы немного. Должен быть прямым и резким в высказываниях. Должен не бояться спорить с самим боссом.

Спокойные Луиджи Симони, Джан Пьеро Вентура, Роберто Донадони, Анчелотти проваливались в "Наполи" и долго не задерживались. Вот теперь и Гарсия. А "бешеные" Эдоардо Рея, Мадзарри, Маурицио Сарри, Дженнаро Гаттузо, Спаллетти оставили ясный след.

Устаревший

Но все же достаточно ли такого мотиватора с "неаполитанским сердцем"? Поскольку как тренер Мадзарри уже давно на низком уровне. После ухода из "Наполи" в 2013-ом провалился в "Интере" и "Кальяри", провел один хороший (выход в Лигу Европы), но один ужасный сезон в "Торино", лишь спас "Уотфорд" от вылета из АПЛ. Сейчас он тренер уровня аутсайдеров Серии А.

Более того, он всю карьеру тренирует с тремя центральными защитниками. Похоже, первый на Топ-уровне в 21-ом веке в мире, кто играл так. Правда, заявляет, что досконально изучил и понял стиль и тактику Спаллетти в "Наполи". Предполагают, что он дал Де Лаурентису четкое обещание играть по схеме 4-3-3. Но способен ли на самом деле переучиться в 62 года?

Способен ли он хотя бы заставить бегать предпоследнюю команду лиги по пробегу? Его тренировки обычно очень интенсивны, он требователен, любит скоростную игру. Но не слишком ли разленились игроки? Андре-Франк Замбо Ангисса говорил летом, что после Скудетто они чувствуют себя в Неаполе богами. А богам зачем марать бутсы о мяч и футболки о грязный газон?!

Мадзарри, как и Гарсия, не был первым выбором. А "выбором отчаяния", как говорит журналист Умберто Кьяриелло. Вновь говорили об Антонио Конте. Затем же практически подписали Игора Тудора. Но хорват сорвался из-за отказа от контракта лишь до окончания сезона. Хотел долгосрочный. Также СМИ сообщают, что отказался обещать Де Лаурентису играть лишь по схеме 4-3-3.

Мадзарри на все согласился. Из-за любви к "Наполи"? Или из-за того, что не работал нигде с мая 2022-го года, а в гранде - с ноября 2014-го.

Де Лаурентис обиделся на него, когда уходил в 2013-ом. Даже сравнил его с женой, изменившей мужу. А ныне клуб даже до сих пор не устроил его официальное представление. Не время для разговоров и церемоний? Или не тот калибр тренера для таких?

Да, сам Мадзарри может рассказать об успешных временщиках. Он проиграл такому с "Наполи" в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2011/12. Тогда выиграв первый матч у "Челси" Андре Виллаша-Боаша в блестящем стиле (3:1), но проиграв второй "Челси" Роберто Ди Маттео (1:4), которого никто тренером Топ-команды и близко не видел. Ди Маттео в итоге выиграл ту Лигу Чемпионов.

От Вальтера сейчас такого не требуют. Крепкое место в Топ-4 Серии А, выход в 1/8 финала ЛЧ, возвращение желания, настроения игроков, яркая игра. Желание и игра - даже главное. Но способен ли тренер в сумерках, глубокой осени своей карьеры хотя бы на такое? Тем более, зная, что летом в любом случае будут искать другого.

Начало для него еще то. Подряд "Аталанта", "Реал" Мадрид, "Интер", "Ювентус"... Но, как говорит Кьяриелло, теперь у него "не только три тенора, а большой оркестр, который, правда, перестал играть. Маэстро, музыку!"