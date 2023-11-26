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Серия А. Типичная домашняя победа Ромы
Крайне неровно, минимум созданных моментов, но три очка
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Серия А. 13-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Удинезе" 3:1
Голы: Манчини 20, Дибала 81, Эль-Шаарави 90 - Товен 57
"Рома": Патрисиу, Манчини, Льоренте, Ндика, Карсдорп (Залевски 77), Паредес (Бове 77), Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (Азмун 63), Спинаццола (Эль-Шаарави 63), Дибала (Кристенсен 83), Лукаку
"Удинезе": Сильвестри, Феррейра (Кабаселе 79), Бийол, Н. Перес, Эбоселе, Уолас, Самарджич (Ловрич 69), Пайеро, Земура (Х. Камара 83), Товен (Лукка 79), Саксесс
Предупреждения: Лоренцо Пеллегрини 33 - Феррейра 19, Самарджич 26, Саксесс 27
Течение событий и результаты матчей "Ромы" в последнее время предсказать очень просто. Диапазон от слабой до полностью провальной игры в гостях без шансов на победу. Крайне неровная, с явными перепадами игра дома, но решающие голы на последних минутах и победа. Домашний алгоритм поборол и "Удинезе", в предыдущих двух матчах переигравшего в гостях "Милан" и упустившего победу над "Аталантой".
В первом тайме римляне могут указывать на полное территориальное преимущество. Соперника всегда останавливали метрах в сорока от ворот Патрисиу, и португалец чуть не заснул. Сама "Рома" владела мячом 71 процент времени, прессинговала, прорывалась на флангах. С другой стороны, с игры до перерыва не создала даже четверть опасного момента. Счет по ударам по воротам с игры в тайме был 1:1.
Гол был забит в результате штрафного по центру. Дибала забросил, а Манчини выбежал и замкнул головой.
Во втором же тайме с 50-ой по 76-ую минуту римляне не били по воротам вообще, даже со "стандартов". Они еще и отдали инициативу сопернику. Которому качества категорически не хватало, но хватало желания. Удар Товена чуть не попал. Пайеро навесил с фланга, и Товен головой на этот раз попал.
Жозе Моуриньо начал бросать на поле игроков атаки. Поначалу это не помогало ничем. Затем все же удалось передвинуть игру к воротам соперника. Без опасных моментов, без ударов. Но в итоге вдруг получились две красивые комбинации. Бове, Азмун (замены), Лукаку спиной к воротам оставил Дибале, тот ворвался в штрафную и забил. Лукаку справа налево через Бове, Эль-Шаарави (замена) закручивает - и 3:1.
Седьмая домашняя победа "Ромы" во всех турнирах подряд. Пятая домашняя подряд в лиге. Причем две предыдущих таких в лиге - над "Монцей" и "Лечче" - были добыты благодаря голам после 89-ой минуты. На этот раз даже успели забить победный раньше - на 81-ой. Хотя и от очередного на 90-ой не отказались. И такая домашняя серия помогает выйти на пятое место в Серии А. А игра? Кого она интересует?
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