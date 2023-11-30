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Балотелли назвал худшего тренера в своей карьере

Италия
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Итальянский форвард раскритиковал бывшего тренера

Балотелли назвал худшего тренера в своей карьере

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Марио Балотелли в одном из интервью для TVPlay рассказал, кого считает худшим тренером.

Им оказался 50-летний Брендан Роджерс, под руководством которого работал Балотелли с 2014-го по 2015-й год.

"Брендан Роджерс - худший тренер, который у меня когда-либо был".

"Он был номером один, что касается тренировок, как в отношении владения мячом, так и в мелких играх".

"Но как человек он был катастрофой".

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Марио Балотелли Брендан Роджерс
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Источник:
daily record
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