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Выдающаяся фигура итальянского футбола возвращается: Марио Балотелли - о амбициях относительно сборной

Италия
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Марио Балотелли считает себя лучшим нападающим Италии

Выдающаяся фигура итальянского футбола возвращается: Марио Балотелли - о амбициях относительно сборной

Фото: fcsion.ch

UA-Футбол
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33-летний нападающий Адана Демирспор и бывший игрок Сьона Марио Балотелли заявил о своих амбициях вернуться в состав сборной Италии после длительного отсутствия. Его игру против Германии в полуфинале Чемпионата Европы 2012 года болельщики никогда не забудут, но Балотелли в последний раз выходил на поле за сборную Италии в 2018 году в Лиге наций против Польши.

Несмотря на травмы и скандальное прошлое, Балотелли уверенно заявил:

"Когда я буду в форме, я все еще вижу себя лучшим нападающим Италии".

В интервью телеканалу TvPlay он высказал свои мысли относительно атак сборной и указал на слабые места, которые он намерен исправить.

Вопросом остается, учтет ли главный тренер Лучано Спаллетти его желание вернуться в сборную. Балотелли выразил свою надежду на вызов.

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Марио Балотелли Италия
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Источник:
blick
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