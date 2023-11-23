Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Выдающаяся фигура итальянского футбола возвращается: Марио Балотелли - о амбициях относительно сборной
Марио Балотелли считает себя лучшим нападающим Италии
Фото: fcsion.ch
33-летний нападающий Адана Демирспор и бывший игрок Сьона Марио Балотелли заявил о своих амбициях вернуться в состав сборной Италии после длительного отсутствия. Его игру против Германии в полуфинале Чемпионата Европы 2012 года болельщики никогда не забудут, но Балотелли в последний раз выходил на поле за сборную Италии в 2018 году в Лиге наций против Польши.
Несмотря на травмы и скандальное прошлое, Балотелли уверенно заявил:
"Когда я буду в форме, я все еще вижу себя лучшим нападающим Италии".
В интервью телеканалу TvPlay он высказал свои мысли относительно атак сборной и указал на слабые места, которые он намерен исправить.
Вопросом остается, учтет ли главный тренер Лучано Спаллетти его желание вернуться в сборную. Балотелли выразил свою надежду на вызов.
Популярное сейчас
- Боснийские игроки платят от 20 тысяч евро за возможность играть за сборную
- Соперники для Украины. Состоялась жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024
- Жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024. Сегодня сборная Украины узнает соперников
- Евро-2024: Италия попала в четвертую корзину посева после завершения отбора
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО