Ювентус готовится расторгнуть контракт с Погба

"Ювентус" готовится разорвать контракт с Полем Погба.

По данным La Gazzetta dello Sport, как только 30-летнего француза дисквалифицируют, туринский клуб расторгнет с ним контракт.

Отмечается, что "Юве" не хочет ссориться с Погба, поэтому готов провести переговоры с ним и расторгнуть контракт по обоюдному согласию с компенсацией. Но если не получится договориться, туринцы будут разрывать контракт в одностороннем порядке.

Ранее антидопинговая прокуратура запросила четырехлетнюю дисквалификацию для французского полузащитника.

Напомним, 20 августа чемпион мира сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила первоначальный результат. 30-летний француз временно отстранен от футбола.