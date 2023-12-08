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Ювентус готовится расторгнуть контракт с Погба
Антидопинговая прокуратура запросила четырехлетнюю дисквалификацию для Поля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" готовится разорвать контракт с Полем Погба.
По данным La Gazzetta dello Sport, как только 30-летнего француза дисквалифицируют, туринский клуб расторгнет с ним контракт.
Отмечается, что "Юве" не хочет ссориться с Погба, поэтому готов провести переговоры с ним и расторгнуть контракт по обоюдному согласию с компенсацией. Но если не получится договориться, туринцы будут разрывать контракт в одностороннем порядке.
Ранее антидопинговая прокуратура запросила четырехлетнюю дисквалификацию для французского полузащитника.
Напомним, 20 августа чемпион мира сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила первоначальный результат. 30-летний француз временно отстранен от футбола.
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