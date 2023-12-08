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Ювентус готовится расторгнуть контракт с Погба

Италия

Антидопинговая прокуратура запросила четырехлетнюю дисквалификацию для Поля

Ювентус готовится расторгнуть контракт с Погба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" готовится разорвать контракт с Полем Погба.

По данным La Gazzetta dello Sport, как только 30-летнего француза дисквалифицируют, туринский клуб расторгнет с ним контракт.

Отмечается, что "Юве" не хочет ссориться с Погба, поэтому готов провести переговоры с ним и расторгнуть контракт по обоюдному согласию с компенсацией. Но если не получится договориться, туринцы будут разрывать контракт в одностороннем порядке.

Ранее антидопинговая прокуратура запросила четырехлетнюю дисквалификацию для французского полузащитника.

Напомним, 20 августа чемпион мира сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила первоначальный результат. 30-летний француз временно отстранен от футбола.

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Источник:
gazzetta
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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