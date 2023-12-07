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Стало известно, какой срок дисквалификации грозит Полю Погба

Италия

В конце августа Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон

Стало известно, какой срок дисквалификации грозит Полю Погба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Антидопинговая прокуратура Италии запросила четырехлетнюю дисквалификацию для хавбека туринского "Ювентуса" Поля Погба, сообщает издание La Repubblica.

Напомним, в конце августа Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила первоначальный результат. Сейчас 30-летний француз временно отстранен от футбола. Ранее сообщалось, что "Ювентус" сократит заработную плату Погба из-за положительной допинг-пробы до 2 тыс. евро в месяц.

В нынешнем сезоне французский полузащитник провел только два матча в рамках чемпионата Италии и не отметился результативными действиями. Действующий контракт Поля с "Ювентусом" рассчитан до лета 2026 года. Туринцы после 14 туров Серии А сезона-2023/2024 занимают второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

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Источник:
repubblica
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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