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Стало известно, какой срок дисквалификации грозит Полю Погба
В конце августа Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Антидопинговая прокуратура Италии запросила четырехлетнюю дисквалификацию для хавбека туринского "Ювентуса" Поля Погба, сообщает издание La Repubblica.
Напомним, в конце августа Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила первоначальный результат. Сейчас 30-летний француз временно отстранен от футбола. Ранее сообщалось, что "Ювентус" сократит заработную плату Погба из-за положительной допинг-пробы до 2 тыс. евро в месяц.
В нынешнем сезоне французский полузащитник провел только два матча в рамках чемпионата Италии и не отметился результативными действиями. Действующий контракт Поля с "Ювентусом" рассчитан до лета 2026 года. Туринцы после 14 туров Серии А сезона-2023/2024 занимают второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка.
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