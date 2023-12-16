Супергерой в окровавленной повязке. Джорджо Кьеллини стал символом эпохи

Когда я увидел новость о завершении карьеры Джорджо Кьеллини, сразу же подумалось: "Повесил окровавленную повязку на гвоздь". Не бутсы, а именно повязку. Итальянский журналист и писатель Даниэле Манусиа попрощался с его карьерой игрока статьей под названием: "Лучшие повязки Джорджо Кьеллини". Как раз и вспоминая о наиболее памятных футбольных ранениях Кинг Конга.



Сам Джорджо насчитал у себя за карьеру пять переломов носа, сотню наложенных швов за карьеру. Повязки на голове и объем вылитой на них крови он и не пытается считать.



Таким он и запомнится. Бойцом без страха и упрека. Который не боится ничего и никого, не боится совать голову хоть под удар головой соперника, хоть под шипы его бутс, да хоть самому черту в пасть. Думаете, просто так Луис Суарес покусал именно его на Чемпионате Мира-2014? Покусал, потому что жесткостью своей персональной опеки, неуступчивостью довел уругвайца до бешенства.



И как Джорджо отреагировал после матча? "Суаресу не нужно перед мной извиняться. Я сам такой, сам сукин сын и горжусь этим".



Причем прямым он был не только на поле, но и вне его. Не боялся говорить главному тренеру на скамье запасных: "Это не команда". Не боялся на камеру признаваться, что с приходом Криштиану Роналду команда прекратила работать, считая, что КриРо решит все сам. Не боялся обнимать Пауло Дибалу в прощальном матче обоих за "Ювентус", хотя руководство клуба игнорировало аргентинца.



Празднование обороны



В обороне была вся его карьера. Оборона была даже не вторым, а его первым именем. О чем свидетельствовали не только повязки, но и его бешеные, звериные празднования заблокированных ударов и выбитых мячей. За которые и получил клички "Кинг Конг" и "горилла".



"Почему я так праздную любой подкат, любой отбор мяча? Потому что эти действия бесят соперника и добавляют тебе уверенность. В каждом матче я ищу врага". И его клички ему очень нравятся. Он сам после победы на Евро опубликовал сюжет в стиле National Geographic об "итальянской горилле из Ливорно, которая ест вытоптанную соперниками траву, чтобы почувствовать их страх".



Альваро Мората говорил: "Попробовать отобрать у него мяч - будто попробовать отобрать еду у голодной гориллы".



В конце концов, и кто сказал, что он хуже Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Златана Ибрагимовича? Как и кто сказал, что Паоло Мальдини и Франко Барези хуже Роналдо, Зинедина Зидана? Да, в футбол играют для забитых мячей. Но защищаться от них - не меньшее искусство. В котором Джорджо был шедевральным мастером.



"Оборона - это также креативное действие. Для меня оборона - это радость".



В 2017-ом году, незадолго до финала Лиги Чемпионов его "Ювентуса" против "Реала", я заявил, что по уровню, по легендарности карьеры Джорджо находится на уровне лучших итальянских защитников в истории. Гаэтано Ширеа, Барези, Мальдини, Алессандро Несты, Фабио Каннаваро. Меня тогда засмеяли, заклевали. Уж точно не добавил мне аргументов тот финал, проигранный со счетом 1:4.



Впрочем, сейчас, в 2023-ем, я не думаю, что далек от истины. И даже если он не на уровне легенд, то уж точно продолжил их традиции. Уж точно был лидером своего поколения, как они. И уж точно остался в истории лидером обороны и капитаном Чемпиона Европы. А в Италии оба определения оставляют в легендах навечно. Причем первое из них - даже больше.



Он не получил такого признания, как предыдущие легенды, поскольку не был красивым, элегантным или приятным ни в общении, ни в игре на поле. Еще и написал книгу не о себе любимом, как все, а о Ширеа. Еще и получил две ученые степени по экономике и управлению бизнесом. То есть жесткий, некрасивый окровавленный ботан со сломанным носом, который мешает нам видеть голы.



Он был лидером, наверное, единственного трио защитников в истории, получившего свою аббревиатуру. ВВС. Причем многие говорили, что Леонардо Бонуччи и Андреа Бардзальи на самом деле были весьма посредственными игроками, а их за уши держал на плаву именно Джорджо.

Он говорил, что знает Бонуччи лучше, чем свою жену. Они постоянно проводили время вместе семьями. "Мне не нужно было даже видеть Андреа и Леонардо. Я знал о них все и знал, где они".



Чем старше становился Бонуччи, тем больше внешне он становился похож на Кьеллини. Такая же прическа с острым недостатком волос, щетина, вдруг ставшее узким худым лицо. Лишь столько раз переломанный нос отличал Джорджо.



Антонио Конте говорил, что они даже после тысячи боев чувствуют кровь, Жозе Моуриньо - что Джорджо мог бы преподавать игру в обороне в Гарварде, Арриго Сакки называл его "машиной, полностью аннигилирующей соперника", а Вальтер Мадзарри - "силой природы, существом с другой планеты, поскольку только он способен сдерживать трех соперников сразу".



Колдобины карьеры



Да, и он часто проигрывал. Финал Евро-2012 со счетом 0:4. Оба финала Лиги Чемпионов с результатами 1:3 и 1:4. "Ушастый" Кубок он так и не выиграл. На Чемпионатах Мира сборная с ним дважды вылетала в групповом турнире и дважды не вышла на турнир вообще. Но, вообще-то, в финале Евро-2012 он был заменен очень рано из-за травмы, а в финале ЛЧ-2015 вообще не играл.



И у его легендарных предшественников было немало разочарований в карьере. Да и у кого их не было? А сами выходы в эти финалы, исторические девять Скудетто подряд с "Ювентусом" (единственный, кто взял все девять) и, что важнее трофеев и статистики - статус игрока, личности, определявшей целую эпоху таких легендарных футбольных существ как "Ювентус" и сборная Италии!



Он был "Ювентусом" и "Скуадрой Адзуррой".



Более того, в отличие от многих, в 37 лет уехал из "Юве" в США вовсе не отдыхать. А в обоих сезонах вывел свою команду в финал лиги. Один из которых выиграл (первый такой трофей в ее истории). И в финал Кубка Чемпионов Северной Америки. Проигранный.



И во время победного Евро-2020 Джорджо был травмирован. Если бы тот турнир состоялся в срок, его бы там не было вообще из-за тяжелой травмы. И в 2021-ом его вначале не очень ждали, затем - лишь к финалу. Он вернулся к 1/4, помог выдержать тяжелейшие матчи против Бельгии и Испании. Играя на турнире в качестве свободного агента, то есть без клуба.



"Фурия Роха" утюжила "Скуадру Адзурру" беспрестанно, но это не помешало Кьеллини перед серией пенальти смеяться, шутить и весело толкать Жорди Альбу. Такое поведение шокировало испанцев и вселило уверенность в итальянцев. Ну а его хватание за футболку Букайо Сака в решающие моменты финала против Англии стало всемирным мемом.



Капитан и лидер обороны сборной, отобравшей крупный трофей у Англии на "Уэмбли" - также прямой путь в легенды мирового футбола.



Его карьера отнюдь не была ровной и безоблачной. Воспитанник жутко провинциального Ливорно, он болел за "Милан". Даже поехал с ним на юношеский турнир. Но не был подписан. Принадлежал "Роме", но не играл там, и "волки" в итоге продали свою половину прав на него. "Ювентус" владел половиной вместе с "Фиорентиной" и могло случится, что его выкупит вторая, а не первый.



Вначале он был опорником, левым защитником. Слева играл и за "фиалок" и в первом сезоне за "Юве" (2005/06). При этом было заметно, что слишком медленный и неуклюжий для этой позиции. А кого бы он сдвинул в центре обороны "Юве"? Каннаваро или Тюрама? Даже у себя слева во второй части сезона он проиграл конкуренцию Джанлуке Дзамбротте.



Выручил Кальчополи. Все эти трое ушли, пришлось лепить команду в Серии Б из того, что было, и оказалось, что не хватает центральных защитников. А остальное, как говорится, история.



Будущий супердиректор



"Ты был нашим супергероем. Без щита, красного плаща или бэтмобила: удара по голове хватало - ты получал много таких. Тебя перевязывали, и, когда ты надевал эту повязку - ни один соперник не мог убежать. Ты был Криптонитом для любого Супермена, угрожавшего нам, от Римини до "Сантьяго Бернабеу", - такими словами провожал его на пенсию "Ювентус".



"Мы разные, все это знают. Во многом. К счастью! Мы много смеялись вместе и с нашими семьями, в чем была наша сила. Ты - мой друг. Мы были объединены Судьбой в "Ювентусе" и сборной. И принесли сборной исторический Кубок", - написал Бонуччи. "Ты более дипломатичен, идеальный футбольный директор, и надеюсь, что ты вскоре докажешь это, потому что это твоя мечта".



"Ты был маяком для партнеров по команде и всего мира "Ювентуса", - написал Бардзальи. "Мы втроем создали идеальную связку, также благодаря супервратарю позади нас, Джиджи Буффону. Годами мы проводили больше времени вместе, чем с нашими семьями, всегда с двумя мыслями: победить и не пропустить. И ты всегда был наиболее мудрым и вдумчивым среди всех нас".



"Мы так наслаждались матчами без пропущенных! Это было миссией. И в последние годы ты наслаждался больше, чем в первые, когда чувствовал больше давления, потому хотел много разговаривать перед каждым матчем. Теперь замечательный путь завершился, и я желаю тебе другого, такого же замечательного. Ты пытливый, культурный и умный. Ты прирожденный спортивный директор".



Теперь все ожидают от него возвращения в "Ювентус" и в любом случае - карьеры спортивного директора или даже Генерального. И все, кто его знают, уверены, что добьется оглушительного успеха на таких должностях. Возможно, директорская карьера добавит, дополнит ему то немногое, что не выиграл во время карьеры игрока. А также добавит признание, которого заслуживает.

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