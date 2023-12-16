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Серия А. Фрозиноне упускает шанс прорваться в Топ-10
Вновь гостевое поражение
Серия А. 16-й тур
Лечче. "Виа Дель Маре"
"Лечче" - "Фрозиноне" 2:1
Голы: Пикколи 11, Рамадани 89 - Жорже 33 (пен.)
В предыдущем сезоне "Монца" побила рекорды новичков Серии А 20-летней давности. В нынешнем "Фрозиноне" угрожает побить рекорды "Монцы". Команда Эусебио Ди Франческо играет в динамичный, симпатичный, смелый футбол и в случае победы сегодня пробилась бы в Топ-10. Но ей всегда чего-то не хватает. Конкретно - результатов в гостях, где потерпела шестое поражение подряд.
"Лечче" в свою очередь давно не побеждал. Причем на всех полях. В десяти предыдущих матчах лиги. В четырех предыдущих играл вничью и в случае еще одной сравнялся бы с лидером лиги "Удинезе" по матчам без победителей и проигравших в целом в сезоне - девять. Но ему удалось вырвать победу в концовке и даже обойти "Фрозиноне".
Команды, как всегда, играли энергично, динамично, вертикально, но поспешно, неточно, с острым недостатком качества при решающем пасе и/или ударе. В первом голе ошибся вратарь гостей Турати. Вначале с пасом, затем пропустив в ближний угол. Во втором - Блен, задевший Монтеризи в своей штрафной. Вратари иногда работали, отбивая сильные удары. Но не слишком тяжело.
Неожиданно минуте на 77-ой игра переключилась. "Лечче" ускорился еще больше, начал финальный штурм с 7:2 по ударам по воротам. Турати отбил мощный удар Пикколи издали, но мяч остался у хозяев, попал к Рамадани, тот пробил издали, и рикошет от головы защитника не оставил шансов вратарю.
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