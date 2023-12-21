Король пал. Болонья выбивает Интер из Кубка Италии

Кубок Италии. 1/8 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Болонья" 1:2 ОТ (0:0)

Голы: Аугусто 92 - Беукема 112, Ндой 116

Нереализованный пенальти: Лаутаро Мартинес 64 (вратарь)

"Интер": Аудеро, Биссек (Павар 91), Ачерби, А. Бастони (Димарко 74), Дармиан, Асллани (Сенси 82), Фраттези, Клаассен (Барелла 74), Аугусто, Арнаутович (Тюрам 74), Лаутаро Мартинес (Мхитарян 99)

"Болонья": Равалья, Корацца (Де Сильвестри 75), Беукема, Лукуми (Калафиори 99), Ликояннис, Фаббиан, Эбишер, Моро (Эль Аззузи 69), Салемакерс (Ндой 85), ван Хоойдонк (Зиркзее 85), Урбански

Предупреждения: Биссек 90+4, Дармиан 100, Павар 103, Барелла 109 - Ликояннис 41, ван Хоойдонк 68, Фаббиан 88

Несомненно центральный матч 1/8 финала Кубка Италии. Первая команда Серии А против четвертой. Обе проиграли лишь один матч в своих предыдущих 16-ти во всех турнирах, обе выиграли последний у сильных римских команд со счетом 2:0. Обе играют в атакующий интенсивный футбол. Их последние показатели в очных матчах почти равны. Еще и их предыдущие две встречи в Кубке переходили в овертайм.

И, что еще интереснее, "Интер" в нынешнем сезоне дома играет хуже, чем в гостях, а "Болонья" - в гостях хуже, чем дома. Причем последняя настолько хуже на выезде, что во всех турнирах до десятого декабря в нынешнем сезоне не побеждала вообще. Десятого победила в лиге последнюю ее команду "Салернитану" со счетом 2:1. И вот вдруг выбила ее первую с таким же.

Учитывая отличную форму команд, их быструю игру и ожидаемую неорганизованность вторых составов, мы ожидали яркость, обилие атак, опасных моментов, ошибок в обороне, голов. Тем более - помня о их последних очных матчах. Особенно - в нынешнем сезоне. С 2:0 в пользу "Интера" на 13-ой минуте и 2:2 в итоге. Но получилось наоборот. Сегодня команды были слишком осторожны, слишком организованны.

Без Бареллы, Чалханоглу, Мхитаряна, Тюрама, Димарко в стартовом составе "Интер" доигрался до овертайма. Хотя и "Болонья" не выпустила с первых минут лучших атакеров - Зиркзее и Ндоя, лучших опорников - Фергюсона и Фройлера, защитников стартового состава Калафиори и Поша, первого вратаря Скорупски.

Очень смелые в лиге "россоблу" и вовсе удивили крайней пассивностью - 39:61 по владению мячом, 3:17 по ударам по воротам в основное время. Да и "нерадзурри" нанесли лишь четыре удара в створ и выглядели заторможенно. Вспоминалась их ротация состава в Лиге Чемпионов, из-за которой дважды отыграли не на своем уровне, добыли лишь ничьи и потеряли первое место в группе.

Клаассен слета из полукруга перед штрафной, Фраттези замыкал пас с фланга - хорошие сейвы Равальи. Фаббиан замкнул прострел пяткой с 11-ти метров чуть неточно. Это в первом тайме. Ужасные удары Фраттези и Арнаутовича, свободных в 10-11 метрах от ворот, чуть неточный крученый удар Аугусто, удар Димарко под перекладину, но по центру (Равалья отбил) - это во втором.

Был еще и пенальти, назначенный на 64-ой минуте с помощью ВАР за руку 19-летнего Кораццы в своей штрафной во время углового. Но Лаутаро исполнил его плохо, удобно для вратаря. Таким образом, не забив свой седьмой из 20-ти 11-метровых ударов за "Интер". Слишком много.

Дополнительное время на тот момент центральный защитник Аугусто начал ударом головой с отскоком от газона с подачи углового Димарко. После чего его команда "засушила" игру, продолжила совершенно скучную. Но "Болонья" отыгралась. Также с углового. Зиркзее успел отдать пас назад пяткой до того, как мяч покинул пределы поля, и центральный защитник Беукема пробил под перекладину.

Более того - она нашла победный гол. В контратаке со своей половины поля лучший бомбардир команды Зиркзее бросил в прорыв по правому флангу Ндоя, тот прорвался к Аудеро и пробил мимо него. Первый гол швейцарца за клуб.

Симоне Индзаги тренирует лишь восьмой год, но уже выиграл семь Кубков и Суперкубков в Италии. Никто в истории не выиграл больше. С "Интером" он выиграл оба Кубка и оба Суперкубка, не проиграв ни одного матча. И вот первое поражение. Интересно, что в сложнейшей для них стадии. Ведь в четвертый раз подряд в 1/8 финала матч "Интера" переходит в овертайм. Вот только три предыдущих он выиграл.

А "Болонье" респект. Великолепный сезон в лиге команда Тьяго Мотты продолжила и в Кубке. Она заслужила честь выбить кубкового короля. Еще и получилось на его стадионе, камбеком в овертайме за четыре минуты. Впечатляет. Теперь в четвертьфинале, первом для "россоблу" за 11 лет, ожидает "Фиорентина".