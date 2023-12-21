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Король пал. Болонья выбивает Интер из Кубка Италии

Италия
Обновлено

Симоне Индзаги впервые проигрывает кубковый матч во главе "нерадзурри"

Король пал. Болонья выбивает Интер из Кубка Италии

ANSA

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Италии. 1/8 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Болонья" 1:2 ОТ (0:0)

Голы: Аугусто 92 - Беукема 112, Ндой 116

Нереализованный пенальти: Лаутаро Мартинес 64 (вратарь)

"Интер": Аудеро, Биссек (Павар 91), Ачерби, А. Бастони (Димарко 74), Дармиан, Асллани (Сенси 82), Фраттези, Клаассен (Барелла 74), Аугусто, Арнаутович (Тюрам 74), Лаутаро Мартинес (Мхитарян 99)

"Болонья": Равалья, Корацца (Де Сильвестри 75), Беукема, Лукуми (Калафиори 99), Ликояннис, Фаббиан, Эбишер, Моро (Эль Аззузи 69), Салемакерс (Ндой 85), ван Хоойдонк (Зиркзее 85), Урбански

Предупреждения: Биссек 90+4, Дармиан 100, Павар 103, Барелла 109 - Ликояннис 41, ван Хоойдонк 68, Фаббиан 88

Несомненно центральный матч 1/8 финала Кубка Италии. Первая команда Серии А против четвертой. Обе проиграли лишь один матч в своих предыдущих 16-ти во всех турнирах, обе выиграли последний у сильных римских команд со счетом 2:0. Обе играют в атакующий интенсивный футбол. Их последние показатели в очных матчах почти равны. Еще и их предыдущие две встречи в Кубке переходили в овертайм.

И, что еще интереснее, "Интер" в нынешнем сезоне дома играет хуже, чем в гостях, а "Болонья" - в гостях хуже, чем дома. Причем последняя настолько хуже на выезде, что во всех турнирах до десятого декабря в нынешнем сезоне не побеждала вообще. Десятого победила в лиге последнюю ее команду "Салернитану" со счетом 2:1. И вот вдруг выбила ее первую с таким же.

Учитывая отличную форму команд, их быструю игру и ожидаемую неорганизованность вторых составов, мы ожидали яркость, обилие атак, опасных моментов, ошибок в обороне, голов. Тем более - помня о их последних очных матчах. Особенно - в нынешнем сезоне. С 2:0 в пользу "Интера" на 13-ой минуте и 2:2 в итоге. Но получилось наоборот. Сегодня команды были слишком осторожны, слишком организованны.

Без Бареллы, Чалханоглу, Мхитаряна, Тюрама, Димарко в стартовом составе "Интер" доигрался до овертайма. Хотя и "Болонья" не выпустила с первых минут лучших атакеров - Зиркзее и Ндоя, лучших опорников - Фергюсона и Фройлера, защитников стартового состава Калафиори и Поша, первого вратаря Скорупски.

Очень смелые в лиге "россоблу" и вовсе удивили крайней пассивностью - 39:61 по владению мячом, 3:17 по ударам по воротам в основное время. Да и "нерадзурри" нанесли лишь четыре удара в створ и выглядели заторможенно. Вспоминалась их ротация состава в Лиге Чемпионов, из-за которой дважды отыграли не на своем уровне, добыли лишь ничьи и потеряли первое место в группе.

Клаассен слета из полукруга перед штрафной, Фраттези замыкал пас с фланга - хорошие сейвы Равальи. Фаббиан замкнул прострел пяткой с 11-ти метров чуть неточно. Это в первом тайме. Ужасные удары Фраттези и Арнаутовича, свободных в 10-11 метрах от ворот, чуть неточный крученый удар Аугусто, удар Димарко под перекладину, но по центру (Равалья отбил) - это во втором.

Был еще и пенальти, назначенный на 64-ой минуте с помощью ВАР за руку 19-летнего Кораццы в своей штрафной во время углового. Но Лаутаро исполнил его плохо, удобно для вратаря. Таким образом, не забив свой седьмой из 20-ти 11-метровых ударов за "Интер". Слишком много.

Дополнительное время на тот момент центральный защитник Аугусто начал ударом головой с отскоком от газона с подачи углового Димарко. После чего его команда "засушила" игру, продолжила совершенно скучную. Но "Болонья" отыгралась. Также с углового. Зиркзее успел отдать пас назад пяткой до того, как мяч покинул пределы поля, и центральный защитник Беукема пробил под перекладину.

Более того - она нашла победный гол. В контратаке со своей половины поля лучший бомбардир команды Зиркзее бросил в прорыв по правому флангу Ндоя, тот прорвался к Аудеро и пробил мимо него. Первый гол швейцарца за клуб.

Симоне Индзаги тренирует лишь восьмой год, но уже выиграл семь Кубков и Суперкубков в Италии. Никто в истории не выиграл больше. С "Интером" он выиграл оба Кубка и оба Суперкубка, не проиграв ни одного матча. И вот первое поражение. Интересно, что в сложнейшей для них стадии. Ведь в четвертый раз подряд в 1/8 финала матч "Интера" переходит в овертайм. Вот только три предыдущих он выиграл.

А "Болонье" респект. Великолепный сезон в лиге команда Тьяго Мотты продолжила и в Кубке. Она заслужила честь выбить кубкового короля. Еще и получилось на его стадионе, камбеком в овертайме за четыре минуты. Впечатляет. Теперь в четвертьфинале, первом для "россоблу" за 11 лет, ожидает "Фиорентина".

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