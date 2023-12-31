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Гари Невилл: МЮ снова стал нестабильным и ужасным

Италия
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Раскритиковал свой бывший клуб

Гари Невилл: МЮ снова стал нестабильным и ужасным

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Легенда "МЮ" Гари Невилл раскритиковал свою бывшую команду после поражения от "Ноттингема", 2:1

"Манчестер Юнайтед" снова стал нестабильным и ужасным. Команда вернулась в свое худшее состояние. Это было так плохо, особенно с учетом того, насколько хорошо они играли против "Астон Виллы". Эта команда как йо-йо. При счете 0:0 они играли со скоростью улитки. И только когда пропустили, начали шевелиться", — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, после поражения "Манчестер Юнайтед" занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

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Гари Невилл Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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