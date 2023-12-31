Гари Невилл: МЮ снова стал нестабильным и ужасным

Легенда "МЮ" Гари Невилл раскритиковал свою бывшую команду после поражения от "Ноттингема", 2:1

"Манчестер Юнайтед" снова стал нестабильным и ужасным. Команда вернулась в свое худшее состояние. Это было так плохо, особенно с учетом того, насколько хорошо они играли против "Астон Виллы". Эта команда как йо-йо. При счете 0:0 они играли со скоростью улитки. И только когда пропустили, начали шевелиться", — приводит слова Невилла Sky Sports.