Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гари Невилл: МЮ снова стал нестабильным и ужасным
Раскритиковал свой бывший клуб
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Легенда "МЮ" Гари Невилл раскритиковал свою бывшую команду после поражения от "Ноттингема", 2:1
"Манчестер Юнайтед" снова стал нестабильным и ужасным. Команда вернулась в свое худшее состояние. Это было так плохо, особенно с учетом того, насколько хорошо они играли против "Астон Виллы". Эта команда как йо-йо. При счете 0:0 они играли со скоростью улитки. И только когда пропустили, начали шевелиться", — приводит слова Невилла Sky Sports.
Напомним, после поражения "Манчестер Юнайтед" занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 31 очко.
Популярное сейчас
- Известно, сколько Судаков может заработать в Ювентусе
- Вероятность увольнения, тринадцатое место в лиге и конфликт с вратарем. Как Алекс Фергюсон выиграл дебютный титул в МЮ
- Игра Миколенко в АПЛ, а Коваленко – в Серии А, провал МЮ, планы Ворсклы и Вереса. Главные новости за 30-е декабря
- Не только Матвиенко. Наполи хочет приобрести еще одного игрока Шахтера
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы