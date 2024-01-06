Серия А. Интер теряет преимущество, но вырывает победу в добавленное время

Серия А. 19-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Эллас Верона" 2:1

Голы: Лаутаро Мартинес 13, Фраттези 90+3 - Анри 74

Нереализованный пенальти: Анри 90+10 (стойка)

"Интер": Зоммер, Павар (Фраттези 83), Ачерби, А. Бастони, Думфриз (Дармиан 61), Барелла, Чалханоглу, Мхитарян (Санчес 83), Аугусто (Димарко 72), Тюрам (Арнаутович 73), Лаутаро Мартинес

"Эллас Верона": Монтипо, Чачуа, Маньяни, Коппола, Дойг (Анри 73), Дуда, Фолоруншо, Суслов (Чарлис 90+1), Нгонг (Каллон 87), Джурич (Кабрал 72), Мбула (Лазович 46)

Предупреждения: Коппола 77, Суслов 78

Удаление: Лазович 90+4 (прямая красная)

Видимо, "Интер" позавидовал умению "Ювентуса" штамповать победы со счетом 1:0 при минимуме усилий и унылой игре. Иначе не объяснить его игру сегодня дома против команды, которую лишь лучшая разница мячей отделяет от зоны вылета. Приводить статистику я не буду, поскольку она абсурдно обманчива. Лидер лиги сегодня играл откровенно плохо и победить не заслужил.

Оправданий? Никаких. В середине недели он не играл, не будет играть и в середине следующей, то есть должен был отдохнуть и не думать о распределении сил. В предыдущем туре потерял очки с невзрачным выступлением против "Дженоа", потому должен был собраться, наверстать, доказать. Но не сделал этого в игровом плане против команды, которая слабее генуэзцев.

Да, можно заявить, что три очка в кармане, а это главное. Что статус зимнего чемпиона, чемпиона по итогам первого круга обеспечен. Что эта победа из разряда чемпионских, из тех вымученных, которые доказывают характер и приносят Скудетто. Если "Интер" станет чемпионом, этот матч будет одним из ключевых. Но мы лишь в январе, и сейчас "нерадзурри" прежде всего срочно нужно улучшать игру.

Начала матч "Верона". Суслов пробивал с угла вратарской. Зоммер отбил ногой скорее на инстинкте. Вскоре Тюрам прикрыл мяч спиной к воротам, отдал назад, Мхитарян прорвался, выложил правее, и Лаутаро Мартинес, пропустивший два тура из-за повреждения, положил в сетку. Но после гола "Интер" заснул. Крепко и надолго.

До конца первого тайма "Верона" выглядела живее соперника, пыталась больше, проводила немало времени у его ворот. Не хватало качества последнего паса и удара, да и, правду говоря, скорости. Зоммер взял удар головой Джурича на линии, гол Лаутаро в начале второго тайма был отменен из-за минимального офсайда, и в целом игра была крайне унылой.

Новая стадия в матче началась на 74-ой минуте. Совершенно сумасшедшая. Быстрая атака через правый фланг принесла 1:1. Дуда прострелил, Анри замкнул чуть ли не коленом. "Интер" сразу же ответил штрафным с фланга, серия рикошетов и Арнаутович практически выбивает мяч с линии ворот соперника!! Лаутаро Мартинес головой с отличной позиции пробивает слабо.

В добавленное время на фоне финального штурма состоялась хаотичная атака. Бастони попал в перекладину, удар Бареллы Монтипо отбил слишком близко от себя, и вышедший на замену Фраттези добил в упор. Лазович был удален за лишние слова в адрес арбитра. "Верона" заработала пенальти за удар Дармиана по ноге Маньяни. Но Анри пробил в стойку, а Фолоруншо головой добил неточно.

Финальный свисток прозвучал на 102-ой минуте. И запасные игроки "Интера" выбежали на поле праздновать, будто уже взяли Скудетто.

"Интер" выигрывает первый круг и перед матчем "Ювентуса" опережает его на пять очков. "Верона" перед матчами всех конкурентов остается 17-ой с преимуществом перед 18-ым местом лишь по дополнительным показателям.