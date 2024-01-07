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Серия А. Стоило ли увольнять Гарсию? Наполи получает 0:3 от Торино
Развал "везувиани" продолжается
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Серия А. 19-й тур
Турин. "Олимпико Гранде Торино"
"Торино" - "Наполи" 3:0
Голы: Санабрия 43, Влашич 52, Буонджорно 66
"Торино": Милинкович-Савич, Джиджи (Сазонов 76), Буонджорно, Родригес, Белланова, Риччи, Илич (Гинейтис 89), Лазаро, Влашич (Карамо 89), Сапата (Пеллегри 76), Санабрия (Сек 90+2)
"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руи (Дзербин 59), Лоботка, Каюст (Гаэтано 77), Зелински (Мадзокки 46), Политано (Линдстрем 68), Распадори (Симеоне 59), Кварацхелия
Предупреждения: Зелински 37, Жезус 61
Удаление: Мадзокки 50 (прямая красная)
В свое время увольнение Руди Гарсии казалось абсолютно логичным, поскольку "Наполи" выглядел разобранным. Но после него стало еще хуже. Так стоило ли увольнять? Точнее - стоило ли назначать Вальтера Мадзарри, не тренировавшего грандов девять лет, последние три команды которого были аутсайдерами?
В Турин чемпион уже ехал в глубоком кризисе. Но вместо работы Мадзарри орал на всех - журналистов, арбитров. В этом матче он как раз был удален. Заявлял, что команда играет очень хорошо и скоро начнет много забивать, что в предыдущем туре против "Монцы" должно было быть не 0:0, а 5:0. Хотя на самом деле команда развалена.
Сегодня она проиграла четвертый матч лиги из последних шести при одной победе и одной ничьей. Проиграла четвертый гостевой подряд во всех турнирах, при том, что в целом в гостях играет гораздо лучше, чем дома. Проиграла команде, у которой выиграла пять предыдущих матчей подряд и не проиграла предыдущих 16.
Стоит ли оправдываться отсутствием Осимхена, Ангиссы, Мерета, Натана, Оливеры? Если "Наполи" хочет выйти из кризиса, ему лучше не искать оправдания.
"Торино" - команда симпатичная, крепкая. Дома проиграла лишь один матч из предыдущих девяти, в частности, разгромив "Аталанту" со счетом 3:0. Но ведь забила в первых 18-ти турах в целом лишь 15 мячей. Лишь одна команда в лиге забила меньше. В предыдущих четырех турах "быки" забили всего два мяча. А теперь так разошлись.
Даже до удаления "Торино" играл лучше. Существенно лучше. Кроме двух моментов в середине второго тайма, когда Распадори замыкал прострел с шести метров и завершал контратаку с острого угла. В первом случае мяч пошел в центр, во вратаря, во втором - неточно. Кроме же этого - ничего.
А Сапата начал мощным ударом, с трудом отбитым Голлини. Влашич немного не попал, в другом эпизоде замкнул прострел с девяти метров выше. Лоботка в отчаянном подкате спас от выхода один-на-один Санабрии, а Руи - от гола Беллановы ударом в упор. В итоге же штрафной, Сапата принял пяткой, а Санабрия пробил четко.
Во втором тайме Мадзарри психанул, перешел на 3-4-3, выпустив на дебют январского новичка Мадзокки. Паскуале - уроженец Неаполя, болельщик "Наполи", но долго скитался по низшим дивизионам и лишь в 28 лет впервые попал в любимую команду. И за менее пяти минут он заработал удаление. Въехав в Лазаро шипами выше колена.
Арбитр Маурицио Мариани вначале показал желтую карточку, но ВАР позвал его к монитору, и решение было изменено.
Сразу же Влашич принял мяч на линии штрафной, обработал без помех и пробил под перекладину. Затем Санабрия в падении замкнул в стойку, а Голлини заблокировал добивание. Лазаро подал угловой, Буонджорно высоко выпрыгнул и ударом головой сделал счет 3:0. "Наполи" уже не сопротивлялся.
Чемпион завершает первый круг на девятом месте в пяти очках позади четвертого (еще и не так далеко) и в 20-ти - позади лидера. Зона вылета по очкам даже ближе, чем второе место. "Торино" в одном очке и месте позади неаполитанцев.
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Удине. "Блюэнерджи Арена"
"Удинезе" - "Лацио" 1:2
Голы: Уолас 59 - Лука Пеллегрини 12, Весино 76
"Удинезе": Окойе, Феррейра, Перес, Т. Кристенсен (Товен 83), Эбоселе (Эхизибе 76), Ловрич (Дэвис 83), Уолас, Пайеро, Мазина (Х. Камара 46), Р. Перейра, Лукка (Саксесс 67)
"Лацио": Проведель, Марушич, Патрик, Хила (А. Романьоли 87), Лука Пеллегрини (Лаццари 68), Ровелла, Гендузи, Камада (Весино 46), Исаксен (Фелипе Андерсон 46), Кастельянос, Дзакканьи (Педро 68)
Предупреждения: Т. Кристенсен 10, Пайеро 34, Мазина 38, Феррейра 44, Перес 90+2 - Камада 40, Хила 46, Лука Пеллегрини 58
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