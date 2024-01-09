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Наполи закрыл игроков в отеле после разгрома от Торино. Там будут тренироваться до следующего матча

Италия

Наполи проведет большую часть недели в закрытом режиме

Наполи закрыл игроков в отеле после разгрома от Торино. Там будут тренироваться до следующего матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" проведет большую часть недели в закрытом режиме.

7 января неаполитанцы проиграли "Торино" (0:3) и после первого круга занимают в Серии А 9-е место, будучи действующими чемпионами. Спортивный директор "Наполи" Мауро Мелузо после этого допустил, что команду закроют на базе.

По данным La Gazzetta dello Sport, "Наполи" действительно решил закрыть игроков, но не на базе, а в отеле Serapide в Неаполе. Там футболисты будут тренироваться большую часть недели.

Точных сроков не уточняют, но ожидается, что в таком режиме команда будет работать до матча с "Салернитаной", который состоится 13 января.

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Источник:
gazzetta
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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