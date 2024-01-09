  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Давиде Фраттези: Хочу ответить всем ненавистникам, но приходится прикусывать язык
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Давиде Фраттези: Хочу ответить всем ненавистникам, но приходится прикусывать язык

Италия

Давиде рассказал, как он относится к негативным комментариям в социальных сетях

Давиде Фраттези: Хочу ответить всем ненавистникам, но приходится прикусывать язык

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Сассуоло" Давиде Фраттези, который в нынешнем сезоне выступает в миланском "Интере" на правах аренды, рассказал, как он относится к негативным комментариям в социальных сетях, направленным в его адрес.

"Хотел бы ответить всем, но приходится прикусывать язык и не делать этого. К сожалению, мы живем в мире, где люди, которые прячутся за ширмой, считают, что они имеют право писать все, что захотят.

Поймите, мы, футболисты, читаем эти комментарии. Когда их становится 20, 100 - это слишком много. Меня это не волнует, но, возможно, на кого-то это повлияет и он будет думать об этом снова и снова. Сейчас очень мало говорят о ментальном здоровье футболистов. Но я спокоен в этом отношении", - приводит слова Фраттези Inter Xtra.

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник "Интера" принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Читайте также Шерлок Холмс на мотоцикле. Давиде Фраттези стает символом возрождения сборной Италии
По теме
yellow-arrow
Наполи закрыл игроков в отеле после разгрома от Торино. Там будут тренироваться до следующего матча
yellow-arrow
Фиорентина - Болонья. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 09.01.2024
yellow-arrow
Первый круг завершается скандалами. Итоги 19-го тура Серии А
Интер (Милан) Давиде Фраттеси
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Inter_Xtra
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости