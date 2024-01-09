Давиде Фраттези: Хочу ответить всем ненавистникам, но приходится прикусывать язык

Полузащитник "Сассуоло" Давиде Фраттези, который в нынешнем сезоне выступает в миланском "Интере" на правах аренды, рассказал, как он относится к негативным комментариям в социальных сетях, направленным в его адрес.

"Хотел бы ответить всем, но приходится прикусывать язык и не делать этого. К сожалению, мы живем в мире, где люди, которые прячутся за ширмой, считают, что они имеют право писать все, что захотят.

Поймите, мы, футболисты, читаем эти комментарии. Когда их становится 20, 100 - это слишком много. Меня это не волнует, но, возможно, на кого-то это повлияет и он будет думать об этом снова и снова. Сейчас очень мало говорят о ментальном здоровье футболистов. Но я спокоен в этом отношении", - приводит слова Фраттези Inter Xtra.