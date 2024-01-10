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Без красных карточек не обошлось. Лацио - Рома 1:0. Видео голов и обзор матча 1/4 Кубка Италии
Три красные карточки
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 10 января, "Лацио" сыграл против "Ромы" в рамках четвертьфинала Кубка Италии. Подопечные Маурицио Сарри победили со счетом 1:0.
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Первый тайм прошел без результативных действий и нарушений. Во второй половине матча Дзакканьи забил один единственный гол на 51' минуте. Под конец поединка на дополнительных минутах три игрока получили красные карточки. Первая - досталась Педру на 96' минуте, Азмуну - на 100', Манчини - на 101'.
Четвертьфинал Кубка Италии. Рим. "Олимпийский стадион"
"Лацио" - "Рома" - 1:0
Гол: Дзакканьи 51'
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