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Наполи покупает вингера Вероны за 20 миллионов евро - Источник

Италия

Нгонж перейдет в Наполи

Наполи покупает вингера Вероны за 20 миллионов евро - Источник

Getty Images

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Сириль Нгонж перейдет в "Наполи".

Неаполитанский клуб и "Верона" согласовали трансфер 23-летнего футболиста, сообщает Фабрицио Романо. Стоимость сделки составит 18 миллионов евро, еще 2 миллиона могут быть выплачены в виде бонусов.

В среду бельгиец отправится на медосмотр и подписание контракта. Напомним, что полузащитник "Борнмута" Хамед Траоре уже прошел обследование и завтра подпишет контракт с "Наполи".

В текущем сезоне Серии А Нгонж провел 19 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативных паса.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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