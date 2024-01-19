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Суперкубок Италии. Интер - Лацио 3:0. Сарри сказал же, что не хочет играть
Слишком легкая победа "нерадзурри"
ANSA
Суперкубок Италии. Полуфинал
Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль-Аваль Парк"
"Интер" - "Лацио" 3:0
Голы: Тюрам 17, Чалханоглу 50 (пен.), Фраттези 87
"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 66), Дармиан, Чалханоглу (Асллани 80), Барелла (Фраттези 66), Мхитарян, Димарко, Тюрам (Арнаутович 73), Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 73)
"Лацио": Проведель, Лаццари (Хюсай 82), Хила, А. Романьоли, Марушич (Лука Пеллегрини 66), Ровелла (Луис Альберто 51), Гендузи (Катальди 51), Весино, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Педро (Исаксен 66)
Предупреждения: Чалханоглу 74 - А. Романьоли 64, Весино 70
Главный арбитр: Маттео Маркетти
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