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Симоне Индзаги установил рекорд по количеству выигранных Суперкубков Италии

Италия

47-летний специалист выиграл 5 Суперкубок Италии

Симоне Индзаги установил рекорд по количеству выигранных Суперкубков Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера, 22 января, "Интер" обыграл "Наполи" в финале Суперкубка Италии. Встреча на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Саудовской Аравии завершилась со счетом 1:0.

Таким образом, главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги в пятый раз выиграл этот трофей, установив рекорд турнира. Ранее больше всего выигранных Суперкубков было у Марчелло Липпи и Фабио Капелло - по четыре титула.

Индзаги дважды брал Суперкубок с "Лацио" (2017/2018, 2019/2020) и трижды с "Интером" (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024).

47-летний специалист возглавил "Интер" в июне 2021 года. Контракт Индзаги с клубом рассчитан до лета 2025 года.

После 20 туров "Интер" занимает второе место в Серии А с 51 очком и игрой в запасе. Лидирует в чемпионате "Ювентус" (52 очка).

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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