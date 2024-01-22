Суперкубок Италии. Наполи - Интер 0:1. Вымученная история

Суперкубок Италии. Финал

Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль Аваль Парк"

"Наполи" - "Интер" 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес 90+1

"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Мадзокки (Руи 74), Лоботка, Каюст (Распадори 74), Дзербин (Эстигор 58), Политано (Линдстрем 70), Симеоне, Кварацхелия (Гаэтано 70)

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай (Аугусто 62), Ачерби, Дармиан, Чалханоглу, Барелла (Фраттези 62), Мхитарян, Димарко (Арнаутович 81), Тюрам (Санчес 81), Лаутаро Мартинес (Биссек 90+3)

Предупреждения: Ррахмани 42, Дзербин 46, Симеоне 55 - Чалханоглу 44, Де Фрай 47, Барелла 55, Лаутаро Мартинес 90+2

Удаление: Симеоне 60 (вторая желтая)

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Чемпион Италии против обладателя Кубка. Как и должно быть. Еще и после побед в полуфиналах со счетом 3:0. Первый в истории Суперкубок Италии из четырех команд ничего не изменил и вывел в финал тех же. Логично. Еще логичнее, что играли чемпион и главный претендент на Скудетто в нынешнем сезоне.

В обеих командах говорили о важности трофея, об импульсе на вторую часть сезона в случае победы сегодня. "Интеру" нужен импульс для яростной борьбы за Скудетто против "Ювентуса". "Наполи" - для перезагрузки ужасного постчемпионского сезона, когда один главный тренер уволен, а второй десять дней тому был на грани увольнения.

Миланцы считались фаворитом. После 15-ти побед и пяти ничьих в 21-ом матче, яркой мощной игры, выноса "Лацио" в полуфинале... А неаполитанцы лишь недавно вышли из серии из ничьей и трех поражений без забитых. В полуфинале же против "Фиорентины" на 82-ой минуте счет был 1:0 с попаданием соперника в стойку и смазанным пенальти.

Третьего декабря "Наполи" и "Интер" встречались в лиге в Неаполе. Тогда хозяева владели мячом, но были разорваны на контратаках со счетом 3:0. Но теперь уже в полуфинале они перешли на любимую для Вальтера Мадзарри игру с тремя центральными защитниками и отказом от владения мячом. Чем явно удивили "Фиорентину". Явно удивили и "Интер" такой же схемой.

Симоне Индзаги не зря беспокоился насчёт этого резкого изменения тактики соперника. "Интер" долго не понимал, что делать с мячом и против перекрытых флангов. От игры против "Лацио", которую игроки и тренер называли блестящей, огромным наслаждением, осталось очень мало.

Начал лучше даже "Наполи". Агрессивно, высоко. Зарабатывал фолы возле штрафной соперника. Минут за 12 "Интер" пришёл в себя, но никак не мог ускориться, создать что-либо в штрафной. До перерыва попал в створ ворот лишь однажды (а соперник - ни разу). Удары Димарко и Мхитаряна с 17-20 метров проходили в сантиметрах от каркаса ворот.

Тюрам однажды прорвался один-на-один и уже обошёл вратаря, но защитники успели отобрать.

Перед началом второго тайма состоялась минута молчания в память о легендарном Луиджи Риве, скончавшемся за несколько десятков минут до начала матча.

Второй тайм и вовсе начался крученым ударом Кварацхелии, который тащил Зоммер. А Тюрам на добивании после отскока от Ррахмани попал в Голлини. Но затем Симеоне наступил на ногу сопернику, получил вторую жёлтую карточку и начал новую стадию игры.

Правду говоря, для Голлини стадия мало чем отличалась от предыдущей. Поскольку Тюрам бил ужасно, опасные "кроссы" прерывались, защитники выцарапывали. В финальном штурме Пьерлуиджи отбил опасный удар и, казалось, обеспечил серию пенальти. Но вдруг Павар прорвался справа, а Лаутаро Мартинес, проводящий блестящий сезон, замкнул в падении.

"Интер" выигрывает третий Суперкубок подряд, что до этого удавалось сделать лишь "Милану" в 1992-94 годах. Причем первый "нерадзурри" выиграли голом на 121-ой минуте, сейчас - на 91-ой. А Симоне Индзаги становится единоличным лидером в истории по выигранным Суперкубкам (пять) и итальянским кубковым трофеям вообще (восемь). Это его стихия.

Ну а "Наполи" жаль. Он яростно боролся, даже вдесятером долго останавливал соперника. У его новой схемы есть будущее, и из этого он должен черпать оптимизм и пользу от проигранного Суперкубка.