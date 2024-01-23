Рома отклонила запросы о трансфере арендованного форварда

Итальянская "Рома" отклонила многочисленные запросы по поводу арендованного ими в летнее трансферное окно Сардара Азмуна. Наибольший интерес к игроку был со стороны "Севильи".

???????????????? AS Roma rejected multiple approaches for Sardar Azmoun, one more from Sevilla in the recent days.



No intention to break loan deal from Bayer Leverkusen as De Rossi wants Azmoun as part of the squad.



Belotti could leave in case of good proposal or swap deal. pic.twitter.com/uH47oN1oQr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2024

По данным инсайдера Фабрицио Романо, "волки" не намерены разрывать соглашение с "Байером" об аренде игрока, срок которой истекает летом этого года. В частности, новоназначенный тренер итальянцев Даниэле Де Росси имеет планы на иранца на вторую часть сезона.

Более шаткое положение по сравнению с Азмуном у другого нападающего "Ромы" - Андреа Белотти. Он может покинуть клуб в случае предоставления хорошего предложения или обмена.

В этом сезоне 29-летний форвард провел в составе столичного клуба 15 игр, и забил всего один гол.