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Рома отклонила запросы о трансфере арендованного форварда

Италия

Щоправда, в зоні ризику перебуває інший гравець атаки

Рома отклонила запросы о трансфере арендованного форварда

PersianFootball

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская "Рома" отклонила многочисленные запросы по поводу арендованного ими в летнее трансферное окно Сардара Азмуна. Наибольший интерес к игроку был со стороны "Севильи".

По данным инсайдера Фабрицио Романо, "волки" не намерены разрывать соглашение с "Байером" об аренде игрока, срок которой истекает летом этого года. В частности, новоназначенный тренер итальянцев Даниэле Де Росси имеет планы на иранца на вторую часть сезона.

Более шаткое положение по сравнению с Азмуном у другого нападающего "Ромы" - Андреа Белотти. Он может покинуть клуб в случае предоставления хорошего предложения или обмена.

В этом сезоне 29-летний форвард провел в составе столичного клуба 15 игр, и забил всего один гол.

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