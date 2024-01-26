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Наполи подписал защитника Астон Виллы

Италия

Неаполитанцы пытаются спасти сезон

Наполи подписал защитника Астон Виллы

The Athletic

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Официальная пресс-служба "Наполи" объявила о переходе полузащитника "Астон Виллы" Леандера Дендонкера.

Бельгийский футболист перешел в неаполитанский клуб на правах аренды до июня 2024 года. Также в договоре предусмотрена опция выкупа игрока за сумму в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний Дендонкер провел восемь матчей в английской Премьер-Лиге, в которых отметился одним голом.

На данный момент "Наполи" занимает 9-ю строчку в Серии А с 31 очком в активе.

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Источник:
sscnapoli
Опубликовал: Александр Бураков
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