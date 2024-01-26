Наполи подписал защитника Астон Виллы

Официальная пресс-служба "Наполи" объявила о переходе полузащитника "Астон Виллы" Леандера Дендонкера.

Бельгийский футболист перешел в неаполитанский клуб на правах аренды до июня 2024 года. Также в договоре предусмотрена опция выкупа игрока за сумму в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний Дендонкер провел восемь матчей в английской Премьер-Лиге, в которых отметился одним голом.

На данный момент "Наполи" занимает 9-ю строчку в Серии А с 31 очком в активе.