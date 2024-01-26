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Наполи подписал защитника Астон Виллы
Неаполитанцы пытаются спасти сезон
The Athletic
Официальная пресс-служба "Наполи" объявила о переходе полузащитника "Астон Виллы" Леандера Дендонкера.
Бельгийский футболист перешел в неаполитанский клуб на правах аренды до июня 2024 года. Также в договоре предусмотрена опция выкупа игрока за сумму в 9 миллионов евро.
В текущем сезоне 28-летний Дендонкер провел восемь матчей в английской Премьер-Лиге, в которых отметился одним голом.
На данный момент "Наполи" занимает 9-ю строчку в Серии А с 31 очком в активе.
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Источник:sscnapoli
Опубликовал: Александр Бураков
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