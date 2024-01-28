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Аньелли: Дайте мне Роналду и разрешите играть без пандемии. Это бы была совсем другая история

Италия

Ворошит прошлое

Аньелли: Дайте мне Роналду и разрешите играть без пандемии. Это бы была совсем другая история

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший президент “Ювентуса” Андреа Аньелли рассказал свои мысли о переходе Криштиану Роналду в туринский клуб в 2018 году.

Согласно его словам, пандемия коронавируса Covid-19 помешала выжать максимум выгоды из дорогостоящего подписания португальской звезды на тот момент мадридского "Реала".

“Это был хороший трансфер. Дайте мне Роналду и разрешите играть без пандемии. Это была бы совсем другая история”, – сказал Аньелли в интервью The Financial Times.

Трансфер Роналду обошелся "Ювентусу" в 117 миллионов евро. В 2021 году португалец был продан в "Манчестер Юнайтед" за 17 миллионов евро.

За свой период в Италии Роналду провел 134 матча, отличившись 101 голом и 22 ассистами. Вместе с клубом Криштиану завоевал пять трофеев.

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Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Андреа Аньелли
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Источник:
FT
Опубликовал: Максим Кучер
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