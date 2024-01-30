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Рома арендовала защитника РБ Лейпцига
Контракт действует до конца этого сезона
twitter.com/FabrizioRomano
Итальянская "Рома" подписала защитника "РБ Лейпцига" Анхелиньо.
Заключенный договор аренды футболиста рассчитан до конца этого сезона и имеет опцию выкупа игрока. Стоимость трансфера составляет 8 миллионов евро.
Анхелиньо присоединился к "РБ Лейпцига" из "Манчестер Сити" в 2021 году. В этом сезоне сыграл за "Галатасарай", как арендованный игрок, 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
???? Benvenuto alla Roma, Angelino! ????????????#ASRoma pic.twitter.com/rCfNglsrve— AS Roma (@OfficialASRoma) January 30, 2024
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Источник:Roma
Опубликовал: Екатерина Власова
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