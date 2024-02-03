Гора родила мышь. 0:0 между Малиновским и Коваленко, Руслан даже заменен в перерыве

Серия А. 23-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Дженоа" 0:0

Удаление: Де Винтер 90+1 (Д, вторая желтая)

В матче первого круга "Дженоа" - "Эмполи" Руслан Малиновский забил, а Виктор Коваленко ассистировал. С тех пор первый укрепился в качестве одного из лидеров команды, был выкуплен у "Марселя", его тренеру задавали вопрос, стал ли символом команды. Второй же пропустил месяц из-за травмы, но вернулся, и его наставник говорил, что ждет не дождется, когда сможет задействовать его.

Можно было немало ожидать и от самих команд. "Дженоа" не проиграла в семи предыдущих матчах, в двух предыдущих устроила камбеки. Ее первые 22 тура с лучшими очковыми показателями за девять лет. "Эмполи" в двух первых матчах под руководством Давиде Николы разнес "Монцу" дома (3:0) и не проиграл в гостях "Ювентусу". Обе играют в интенсивный, динамичный футбол.

Что же получилось на выходе? Скучнейшая, сонная, апатичная игра, в которой команды будто сразу же согласились на 0:0. А Малиновский после шести ударов по воротам в предыдущем туре, в том числе в стойку, не нанес ни одного, не был заметен в работе в обороне, в которой в последнее время очень активен, и даже был заменен в перерыве. После четырех полных матчей подряд.

Возможно, заменен Руслан был из-за столкновения с Мале в концовке первого тайма, от которого ему было трудно оправиться. Но заменил его чистый форвард Экубан, то есть произошло тактическое изменение.

"Дженоа" владела мячом чаще, но большую часть матча "Эмполи" выглядел интереснее, динамичнее, собраннее соперника. Генуэзцы разве что забили из офсайда в середине первого тайма. Малиновский также попадал в стойку, что было отменено из-за другого офсайда. Удар в стойку хозяина поля Камбиаги в начале второго тайма с девяти метров, уже никто не отменял, так что супермомент.

Коваленко вышел на поле на 71-ой минуте, и как раз тогда соперник его команды начал просыпаться. Украинец проиграл дуэль в центре поля, пошла фланговая атака, навес на голову Спенса - и защитники "Эмполи" тащат с линии ворот, а вернувшийся Коваленко выбивает. Еще один генуэзец Гудмундссон бил низом, и показалось, что попал в правильную сторону от стойки. Лишь показалось.

Малиновский в первом тайме был четвертым с конца в команде по передачам (18), третьим в конца по касаниям мяча (22) и точности передач (72). Никаких положительных ТТД в обороне, кроме одного выигранного единоборства из двух. Коваленко же выбил один мяч. А в атаке с левого фланга сбросил мяч под удар партнера по команде издали. Получилось выше ворот.

"Дженоа" остается 11-ой, но не проигрывает восьмой матч подряд, четвертый подряд в гостях. "Эмполи" остается 19-ым, но ныне равен по очкам со спасительным 17-ым местом. Не проигрывает в трех матчах подряд, чего ранее в этом сезоне не удавалось.

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Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Монца" 0:0