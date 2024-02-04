Хозяева залетают в зону ЛЧ. Аталанта - Лацио 3:1. Видеообзор матча

Пять побед и ничья во всех турнирах - именно с такой статистикой "Аталанта" подошла к поединку с "Лацио". Хозяева уверенно сыграли этот матч, забив в каждом из таймов. Голом престижа отметился Иммобиле, который хоть и реализовал пенальти, однако, слишком поздно, чтобы хоть как-то повлиять на результат.

Благодаря победе "Аталанта" впервые в сезоне попадает в топ-4. "Лацио" же держится в середине таблицы.

Серия А. 23-й тур

Бергамо. "Гэвисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лацио" 3:1

Голы: Пашалич 16, Де Кетеларе 43 (пен.), 76 - Иммобиле 84 (пен.)