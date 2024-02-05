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Моуриньо считает, что Рома его предала. Тренер оставил в раздевалке подаренный игроками перстень - Источник

Италия

Тренер почувствовал себя преданным

Моуриньо считает, что Рома его предала. Тренер оставил в раздевалке подаренный игроками перстень - Источник

AS Roma

Новина українською

Жозе Моуриньо считает, что "Рома" его предала.

Напомним, римский клуб уволил Моуриньо с должности главного тренера 16 января. Португалец работал с командой с 2021 года и выиграл Лигу конференций.

Как сообщает TuttomercatoWeb со ссылкой на Il Messaggero, тренер почувствовал себя преданным своими игроками и клубом, который сразу же назначил Даниэле де Росси ему на замену.

Жозе не стал забирать с собой подаренный футболистами перстень победителя Лиги конференций - он оставил его в шкафчике капитана команды Лоренцо Пеллегрини.

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Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Источник:
tuttomercatoweb
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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