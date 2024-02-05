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Моуриньо считает, что Рома его предала. Тренер оставил в раздевалке подаренный игроками перстень - Источник
Тренер почувствовал себя преданным
AS Roma
Жозе Моуриньо считает, что "Рома" его предала.
Напомним, римский клуб уволил Моуриньо с должности главного тренера 16 января. Португалец работал с командой с 2021 года и выиграл Лигу конференций.
Как сообщает TuttomercatoWeb со ссылкой на Il Messaggero, тренер почувствовал себя преданным своими игроками и клубом, который сразу же назначил Даниэле де Росси ему на замену.
Жозе не стал забирать с собой подаренный футболистами перстень победителя Лиги конференций - он оставил его в шкафчике капитана команды Лоренцо Пеллегрини.
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