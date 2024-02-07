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Наполи хочет продлить контракт со своим вингером

Италия

Кварацхелия может продлить договор с итальянским клубом

Наполи хочет продлить контракт со своим вингером

Фото: Getty Images

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Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис заявил, что клуб готов продлить контракт с грузинским вингером Хвичей Кварацхелией.

"Мы встречались с его агентами три месяца назад, ц предложили продлить контракт. Нам ответили так: "Не волнуйтесь, мы здесь счастливы - давайте поговорим об этом в конце сезона".

Кварацхелия в этом сезоне сыграл 20 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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Аурелио де Лаурентис Наполи Хвича Кварацхелия
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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