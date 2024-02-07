Наполи хочет продлить контракт со своим вингером

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис заявил, что клуб готов продлить контракт с грузинским вингером Хвичей Кварацхелией.

"Мы встречались с его агентами три месяца назад, ц предложили продлить контракт. Нам ответили так: "Не волнуйтесь, мы здесь счастливы - давайте поговорим об этом в конце сезона".