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Наполи хочет продлить контракт со своим вингером
Кварацхелия может продлить договор с итальянским клубом
Фото: Getty Images
Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис заявил, что клуб готов продлить контракт с грузинским вингером Хвичей Кварацхелией.
"Мы встречались с его агентами три месяца назад, ц предложили продлить контракт. Нам ответили так: "Не волнуйтесь, мы здесь счастливы - давайте поговорим об этом в конце сезона".
Кварацхелия в этом сезоне сыграл 20 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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