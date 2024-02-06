Зелинский летом может стать игроком Интера - Инсайдер

Итальянский "Интер" ведет переговоры с полузащитником "Наполи" Пьотром Зелински.

По информации Фабрицио Романо, клуб близок к подписанию 29-летнего игрока, как свободного агента. Сейчас обе стороны согласовывают определенные детали сделки.

Зелинский в этом сезоне Серии А забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 19 матчах.