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Зелинский летом может стать игроком Интера - Инсайдер

Италия

Интер планирует подписать документы уже в этом месяце

Зелинский летом может стать игроком Интера - Инсайдер

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Итальянский "Интер" ведет переговоры с полузащитником "Наполи" Пьотром Зелински.

По информации Фабрицио Романо, клуб близок к подписанию 29-летнего игрока, как свободного агента. Сейчас обе стороны согласовывают определенные детали сделки.

Зелинский в этом сезоне Серии А забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 19 матчах.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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