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Арсенал хочет подписать форварда Наполи Виктора Осимхена
25-летний нападающий может покинуть свой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Арсенал хочет осуществить трансфер форварда "Наполи" Виктора Осимхена.
Английский клуб попытается подписать игрока в конце этого сезона. 25-летний нападающий в своем контракте имеет условие об увольнении в размере 111 миллионов фунтов стерлингов.
Но "Арсеналу" придется конкурировать с несколькими клубами. "Челси", "Реал Мадрид", "ПСЖ" - также стремятся подписать Виктора Осимхена.
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Источник:DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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