Арсенал хочет подписать форварда Наполи Виктора Осимхена

Арсенал хочет осуществить трансфер форварда "Наполи" Виктора Осимхена.

Английский клуб попытается подписать игрока в конце этого сезона. 25-летний нападающий в своем контракте имеет условие об увольнении в размере 111 миллионов фунтов стерлингов.

Но "Арсеналу" придется конкурировать с несколькими клубами. "Челси", "Реал Мадрид", "ПСЖ" - также стремятся подписать Виктора Осимхена.