Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус может подписать одного из лидеров Реала - Источник
Тони Кроос может покинуть мадридскую команду
Фото: twitter.com/realmadrid
Центральный полузащитник "Реала" Тони Кроос может покинуть мадридскую команду спустя 10 лет, проведенных в клубе. Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, представители немецкого хавбека предложили "Ювентусу" услуги своего клиента. Туринцы, вероятнее всего, будут заинтересованы в подписании 34-летнего хавбека на правах свободного агента, поскольку их бюджет в летнее трансферное окно будет ограничен.
Кроос выступает за "Реал" с 2014 года. В текущем сезоне полузащитник провел за "сливочных" 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня этого года.
Популярное сейчас
- Лунин публично рассказал, когда истекает его контракт с Реалом
- ВСУ уничтожили более 900 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Возвращение Довбика, мощь Челси и финальные разборки на КАН. Главные новости за 7 февраля
- Вопросы к сэйвам Лунина, ментальности Мудрика и игровому ресурсу Зинченко. Обзор топ-матчей уик-энда
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО