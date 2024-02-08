Ювентус может подписать одного из лидеров Реала - Источник

Центральный полузащитник "Реала" Тони Кроос может покинуть мадридскую команду спустя 10 лет, проведенных в клубе. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, представители немецкого хавбека предложили "Ювентусу" услуги своего клиента. Туринцы, вероятнее всего, будут заинтересованы в подписании 34-летнего хавбека на правах свободного агента, поскольку их бюджет в летнее трансферное окно будет ограничен.

Кроос выступает за "Реал" с 2014 года. В текущем сезоне полузащитник провел за "сливочных" 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня этого года.