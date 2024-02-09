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Экс-звезда Ромы Манолас перешёл в аутсайдер Серии А

Италия

Грек возвращается в Серию А

Экс-звезда Ромы Манолас перешёл в аутсайдер Серии А

Sportal.eu

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Вслед за подписанием Джерома Боатенга, последняя команда чемпионата Италии "Салернитана" договорилась о трансфере с бывшим защитником "Ромы" Костасом Маноласом.

Грек был свободным агентом с прошлого месяца после расторжения контракта с эмиратской "Аль-Шарджей". Благодаря этому соглашению игрок воссоединится со спортивным директором "Салернитаны" Вальтером Сабатини, который привел его в Серию А в 2014 году.

Манолас приземлился в Италии в четверг днем, чтобы пройти медицинское обследование перед тем, как его представили болельщикам во время открытой тренировки на "Стадио Ареки".

"Я очень рад быть здесь и вернуться в Италию", - сказал Манолас Sky Sport по прибытии.

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Опубликовал: Александр Бураков
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