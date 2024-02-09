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Экс-звезда Ромы Манолас перешёл в аутсайдер Серии А
Грек возвращается в Серию А
Sportal.eu
Вслед за подписанием Джерома Боатенга, последняя команда чемпионата Италии "Салернитана" договорилась о трансфере с бывшим защитником "Ромы" Костасом Маноласом.
Грек был свободным агентом с прошлого месяца после расторжения контракта с эмиратской "Аль-Шарджей". Благодаря этому соглашению игрок воссоединится со спортивным директором "Салернитаны" Вальтером Сабатини, который привел его в Серию А в 2014 году.
Манолас приземлился в Италии в четверг днем, чтобы пройти медицинское обследование перед тем, как его представили болельщикам во время открытой тренировки на "Стадио Ареки".
"Я очень рад быть здесь и вернуться в Италию", - сказал Манолас Sky Sport по прибытии.
???????? Hoy la Salernitana, colista de la Serie A, ha entrenado a puerta abierta y les han acompañado 3.000 aficionados.— Soy Calcio (@SoyCalcio_) February 8, 2024
Además, Kostas Manolas, nuevo fichaje, se ha presentado al público del Arechi. pic.twitter.com/KZKvXdAeUV
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