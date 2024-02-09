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Звезда Ювентуса - лучший игрок месяца в Серии А
Душан Влахович признан лучшим игроком Серии А в январе
Фото: twitter.com/juventusfc
Центральный нападающий "Ювентуса" Душан Влахович признан лучшим игроком Серии А в январе.
24-летний сербский форвард в первый месяц нового года забил шесть голов и отдав одну результативную передачу в четырех матчах чемпионата.
Всего в Серии А Душан забил 12 мячей и отдал 2 ассиста в 21 поединке.
Six goals and an assist in four games last month.— Lega Serie A (@SerieA_EN) February 9, 2024
Congratulations to January’s @EASPORTSFC Player of the Month, Dusan Vlahovic ????#FC24 @EASPORTSFCIT pic.twitter.com/6MRLDspOKY
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