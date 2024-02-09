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Звезда Ювентуса - лучший игрок месяца в Серии А

Италия

Душан Влахович признан лучшим игроком Серии А в январе

Звезда Ювентуса - лучший игрок месяца в Серии А

Фото: twitter.com/juventusfc

Новина українською

Центральный нападающий "Ювентуса" Душан Влахович признан лучшим игроком Серии А в январе.

24-летний сербский форвард в первый месяц нового года забил шесть голов и отдав одну результативную передачу в четырех матчах чемпионата.

Всего в Серии А Душан забил 12 мячей и отдал 2 ассиста в 21 поединке.

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Источник:
SerieA_EN
Опубликовал: Екатерина Власова
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