Звезда Ювентуса - лучший игрок месяца в Серии А

Центральный нападающий "Ювентуса" Душан Влахович признан лучшим игроком Серии А в январе.

24-летний сербский форвард в первый месяц нового года забил шесть голов и отдав одну результативную передачу в четырех матчах чемпионата.

Всего в Серии А Душан забил 12 мячей и отдал 2 ассиста в 21 поединке.

Six goals and an assist in four games last month.



