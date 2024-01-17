Гранды вдруг начали громить. Итоги 20-го тура Серии А

Дженоа - Торино 0:0

Наполи - Салернитана 2:1

Эллас Верона - Эмполи 2:1

Монца - Интер 1:5

Лацио - Лечче 1:0

Кальяри - Болонья 2:1

Фиорентина - Удинезе 2:2

Милан - Рома 3:1

Аталанта - Фрозиноне 5:0

Ювентус - Сассуоло 3:0

В нынешнем сезоне грандам Серии А тяжело, и легкие победы, победы с большим разрывом в счете, они добывают нечасто. Так было в первом круге. Однако второй круг начался тремя разгромами и одним практически разгромом в исполнении грандов. Неужели так и продолжится?

"Интер" и "Ювентус"

Лидер лиги как раз добыл в первом круге целых шесть разгромов. Но вряд ли от него ожидали разгромить именно сейчас, после крайне тяжелых и скандальных матчей против "Дженоа" и "Вероны". Еще и в гостях и команду, против которой в сезоне 2022/23 набрал лишь одно очко. Но удалось снести именно крепкого середняка "Монцу".

"Нерадзурри" начали очень мощно, девятью ударами по воротам за 14 минут. Забили дважды - с пенальти и контратаки. Затем отпустили вожжи, в начале второго тайма вновь придавили и забили. Вновь с контратаки. Пропустили однажды, но собрались и в итоге довели счет до разгрома. Вновь с пенальти, вновь с контратаки.

Симоне Индзаги признал, что было непросто отвлечься от скандалов и критики и потому еще больше доволен показанным командой.

11 побед и три ничьи "Интера" в последних 14-ти матчах лиги. Восемь побед и две ничьи в десяти гостевых в Серии А с начала сезона. Первый дубль Хакана Чалханоглу в карьере в Серии А.

"Ювентус" в январе дважды разгромил в Кубке, но в лиге не делал этого с первого тура. В 11-ти предыдущих турах он даже не побеждал с разницей более одного мяча. Но то ли успехи в Кубке вдохновили, то ли желание реванша за 2:4 от "Сассуоло" в сентябре. А может, соперник-аутсайдер слишком слаб. Все три гола его вратарь мог предотвратить.

"Юве" также начал мощно. Правда, по воротам почти не бил. Но забил ударом издали под перекладину. Отошел назад, затем пошел вперед и тут же забил. Прямый штрафным. Отошел назад, чуть не пропустил, опомнился, отодвинул игру на половину поля соперника. И в концовке забил вновь.

Массимилиано Аллегри отметил моменты "Сассуоло", его победу над "Фиорентиной" в предыдущем туре, вспомнил о том 2:4. Он также доволен, разве что хотел бы лучшую реализацию. В целом же хочет сохранить дух, взрослость и сплоченность команды, которые видит в последнее время.

12 побед и три ничьи в последних 15-ти матчах "Ювентуса" в лиге плюс две победы в двух матчах Кубка. Влахович впервые за "Ювентус" выдает результативные ТТД в четырех матчах лиги подряд - четыре гола и два ассиста.

Оба лидера лиги проиграли свои матчи по владению мячом. Что им нисколько не помешало.

"Аталанта"

Проиграла свой матч по владению мячом и "Аталанта". Но в итоге разнесла "Фрозиноне". Не позволив эйфории после гостевой победы над "Миланом" в Кубке отвлечь себя. Здесь также сыграла ужасная форма соперника, уже также аутсайдера, также сыграло мощное начало матча самих бергамцев.

Уже к 14-ой минуте счет был 3:0. Пенальти, прострел с рикошетом и контратака. Далее и "Богиня" отошла назад, ее вратарь работал. Но и она, когда решила пойти вперед, сразу же вновь снесла соперника. С 8:6 по ударам по воротам выйдя за полчаса на 21:8. И забив еще дважды.

Джан Пьеро Гасперини прежде всего доволен возвращением травмированных и расширенным составом. Ну и, разумеется, мощным дебютом матча.

Первая победа "Аталанты" в сезоне в лиге с разницей более трех мячей. Четвертая домашняя с любым счетом в лиге подряд. 13 очков в шести последних турах лиги на всех полях и всего одно очко позади четвертого места.

"Милан" - "Рома"

Проиграл по владению мячом и "Милан". И, в отличие от вышеуказанных грандов, минут на 12 в его матче чувствовалось, что способен потерять победу. Как год тому дома против той же "Ромы", когда упустил 2:0 после 84-ой минуты. Но на этот раз вышло иначе. Вышло даже уволить тренера соперников.

3:1 - не разгром. Да и "Рома" создавала немного больше, чем разгромленные, а "Милан" - меньше, чем громившие. Но большую часть матча присутствовало ощущение существенной разницы в классе. "Россонери" в последнее время плохо играли Топ-матчи, но "джаллоросси" в нынешнем состоянии оказались совершенно не Топом.

Здесь начали агрессивно как раз будущие побежденные. Будущие победители выдержали, успели забить ранний гол. Далее их вратарь работал, а второй тайм они уже начали активно и забили второй. Отошли в оборону, пропустили, исправились, пришли в порядок и забили третий.

Оливье Жиру, не забивавший дома в лиге с 26-го августа, забил. Плюс отдал ассист пяткой. Тео Эрнандес, после более месяца в центре обороны вернувшийся на родной левый фланг, также забил.

Стефано Пиоли заявил, что не чувствовал возможности повторения того, что было год назад, что видел хорошее управление игрой его командой.

19 очков "Милана" в восьми последних турах, 15 в пяти последних домашних. Он быстро оправился от вылета из Кубка и отодвинул грустные мысли. А "Рома" подтвердила ужасную игру в гостях в лиге - по две победы и ничьи и шесть поражений. На всех полях в лиге в последних шести матчах она набрала пять очков.

Как результат - вчера Жозе Моуриньо был уволен.





"Лацио" и "Наполи"

Если не считать "Рому", борьба за четвертое место даже уплотнилась. Пять команд разделяют три очка. "Лацио" и "Аталанта" в разгаре преследования, "Наполи" хочет начать такое. А "Фиорентина" и "Болонья" теряют высоту и уже с неприятными сериями.

"Лацио" не оступился после победы в дерби в Кубке. Маурицио Сарри говорил о матче против "Лечче" как об очень важном психологически, о настоящем тесте на характер. Его команда выдержала. Не по игре, ведь она осталась бледной. "Орлы" проиграли матч по ударам по воротам, в створ и угловым. Зато забили и не пропустили.

Мощное начало второго тайма помогло найти гол. Причем забил его Фелипе Андерсон, из-за травм игравший на позиции "фальшивой девятки". В первом тайме лучший момент также создали "лациале". А их вратарь Проведель работал четко.

Четвертая победа в лиге подряд. Реванш за поражения от "Лечче" в трех из четырех предыдущих матчей.

В "Наполи" все было гораздо драматичнее. В случае поражения, а может, даже и ничьей дома против последней команды лиги, Вальтер Мадзарри был бы уволен еще раньше, чем Моуриньо. На региональное дерби он ехал с ритиро. И в игровом плане закрытие в гостинице вряд ли помогло. Выглядел чемпион довольно уныло.

Хотя бы удалось устроить камбек с пенальти в добавленное время первого тайма и голом с навеса со штрафного на 96-ой минуте. Причем в последнем эпизоде вратарь соперника на выходе столкнулся с игроком своей команды.

Лишь вторая победа "Наполи" в семи последних матчах лиги. Но он лишь в трех очках позади четвертого места. А Мадзарри считает, что команда вернула и дух победителя, и организованность, и стиль игры. Указывал на огромное статистическое преимущество в матче - 70 процентов владения мячом, 19:6 по ударам по воротам, 7:2 - в створ.

"Фиорентина" и "Болонья"

"Фиорентина" осталась четвертой, но лишь с одним очком в двух последних турах. Владела мячом 70 процентов времени, но во втором матче подряд проиграла первый тайм вчистую (2:7 по ударам по воротам). Во втором тайме играла прилично, но пропустила в контратаке и сравняла лишь на 87-ой минуте с пенальти.

Прервалась ее серия из четырех домашних побед в лиге. И Винченцо Итальяно говорил о вновь провальном первом тайме. Хотя доволен характером и голами обоих форвардов. Последнее для Бельтрана и Нзолы и вовсе праздник, поскольку и по отдельности забивают очень мало.

"Болонья" владела мячом 64 процента времени, ограничила "Кальяри" пятью ударами по воротам, но проиграла. Из-за чего теперь с одним очком в трех последних турах. Она начала пятью ударами по воротам за 14 минут. Забила не тогда, но немного позже. Однако вскоре пропустила с длинного заброса, а во втором тайме - с автогола.

В целом сами "россоблу" создали очень мало, хотя Тьяго Мотта доволен игрой, считает, что полностью доминировали и создавали. Им точно помешали отсутствие лидера атаки Зиркзее и главных вингеров Салемакерса и Ндоя. Ну и игра в гостях, где с начала сезона в лиге побеждали лишь однажды.

Борьба против вылета

Из команд ниже восьмого места победили лишь две. Камбек "Кальяри" и его 14 очков в последних шести домашних матчах впечатляют. "Верона" переиграла прямого конкурента и заставила того сменить тренера. Она по традиции тура начала оба тайма мощно, голами, по традиции тура уступила по владению мячом и ударам по воротам.

"Удинезе" очень разочарован потерей победы во Флоренции, но играл на высоком уровне и остался вне зоны вылета.

"Салернитана" обвиняла арбитров во всех грехах, даже требовала сменить их всех. Но за две упущенные ничьи в добавленное время подряд должна предъявлять претензии прежде всего себе. Она потеряла уже 15 очков в матчах, в которых вела в счете.

"Фрозиноне" разваливается - пятое поражение подряд. А "Сассуоло" не сумел начать серию после победы над "Фиорентиной" и должен думать как аутсайдер.

Украинский след

"Дженоа" и "Торино" разыграли унылую ничью. Первая владела мячом лишь 44 процента времени, но превзошла соперника по ударам по воротам со счетом 11:6, по ударам в створ - 6:0. Хотя большинство ударов исполняла издали. Руслан Малиновский нанес три таких и по ударам с любой дистанции был лучшим на поле.

После нескольких матчей без помощи атаке, но интенсивной обороны он нашел баланс. Его удар с игры вратарь вытащил из-под перекладины, со штрафного - из нижнего угла, еще один с игры полетел почти в аут. При этом помогал защитникам разыгрывать, помогал и на левом фланге.

По передачам украинец стал первым в команде - 52. По касаниям мяча - вторым с 59-ю. Четыре попытки отбора мяча - второй показатель на поле. Из них три успешные. Участвовал в восьми единоборствах и выиграл четыре из них. Лишь точность передач не впечатлила - 75.5 и пятое место в команде.

Оценки от прессы - большей частью "6", как почти у всех партнеров по команде. Были и "6.5". Отмечали его удары, заявляя, что лишь он создавал опасность, а также тяжелую черновую работу. Но в целом не особо восхищались, считая, что большей частью играл в глубине поля и действовал медленно.

Виктор Коваленко пропустил второй тур подряд из-за травмы.

Лучший игрок тура - Душан Влахович ("Ювентус"). Дубль ударами издали, в том числе прямым штрафным

Прорыв тура - Оливье Жиру ("Милан"). Долгожданный домашний гол, еще и ассист пяткой в критический момент

Разочарование тура - "Рома". Не на уровне грандов

Лучший вратарь тура - Ваня Милинкович-Савич ("Торино"). Остановил Малиновского и других генуэзцев

Лучший тренер тура - Симоне Индзаги ("Интер"). 5:1 в гостях над крепкой командой

1 "Інтер" 20 16 3 1 51 2 Ювентус 20 15 4 1 49 3 "Мілан" 20 13 3 4 42 4 "Фіорентина" 20 10 4 6 34 5 "Лаціо" 20 10 3 7 33 6 "Аталанта" 20 10 3 7 33 7 "Болонья" 20 8 8 4 32 8 "Наполі" 20 9 4 7 31 9 Рома 20 8 5 7 29 10 "Торіно" 20 7 7 6 28 11 Монца 20 6 7 7 25 12 "Дженоа" 20 5 7 8 22 13 Лечче 20 4 9 7 21 14 "Фрозіноне" 20 5 4 11 19 15 "Сассуоло" 20 5 4 11 19 16 "Удінезе" 20 2 12 6 18 17 "Кальярі" 20 4 6 10 18 18 "Еллас Верона" 20 4 5 11 17 19 "Емполі" 20 3 4 13 13 20 "Салернітана" 20 2 6 12 12

Фото - ANSA, Getty Images/Global Images Ukraine