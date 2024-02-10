Серия А. Лацио возвращается к победам в преддверии Баварии

Серия А. 24-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Лацио" 1:3

Голы: Гаэтано 51 - Дейола 26 (автогол), Иммобиле 49, Фелипе Андерсон 65

"Кальяри": Скуффет, Дзаппа, Мина (Витеска 73), Оберт (Ауджелло 63), Нандес, Дейола, Гаэтано, Макумбу, Ацци (Доссена 46), Виола (Лувумбо 46), Лападула (Паволетти 74)

"Лацио": Проведель, Марушич, Хила, А. Романьоли, Хюсай, Катальди (Камада 78), Гендузи, Луис Альберто (Весино 62), Фелипе Андерсон, Иммобиле (Кастельянос 62), Исаксен (Педро 84)

Предупреждения: Макумбу 52 - Иммобиле 45+1, А. Романьоли 67, Весино 90+2

"Лацио" рисковал подойти к матчу Лиги Чемпионов против "Баварии" в разваленном состоянии. В трех матчах подряд - против "Интера" в Суперкубке, "Наполи" и "Аталанты" в лиге - он не заставил вратарей соперников совершить ни единого сейва. Пропустил шесть мячей, а должен был больше. Маурицио Сарри признавал, что команда потеряла то, что нельзя терять - наслаждение футболом, "внутреннего ребенка".

Сам Сарри рисковал потерять свою должность. Игрокам и функционерам клуба пришлось выступать в его защиту в свете сообщений в СМИ, заявлять, что он остается и что все сплочены вокруг него.

Сегодня игроки ответили, доказали, что сплочены и даже вернули наслаждение футболом. Попали в створ ворот пять раз, трижды забили. Да, по ударам по воротам и в створ они проиграли, Проведелю пришлось работать. Против 19-ой команды лиги требуется более мощное выступление. Но в нынешнем состоянии главное для "орлов" - три очка. Еще и обеспечены они были довольно рано, в середине второго тайма.

Первый тайм был некачественным и довольно скучным. "Лацио" доминировал (61 процент владения мячом, 6:3 по ударам), но по xG тайм проиграл. Помогла ему ужасная оборона соперника, опустившая его так низко. Гаэтано чуть не забил в свои ворота, прерывая угловой. Дейола забил таким образом, помешав Ацци выбить. Еще и Скуффету пришлось выигрывать выход один-на-один у Иммобиле.

"Кальяри", проигравший лишь один из семи предыдущих домашних матчей лиги, также создал. Виола пробил слишком по центру, также Лападула замыкал головой его штрафной, и Проведель тащил ногой с линии. Второй тайм Нандес начал с плохого удара с отличной позиции, и игра уже была гораздо более живой и качественной. Но и логично, что в ней взяла верх более качественная команда.

Скуффет отбил удар низом Исаксена с линии штрафной в сторону, но Иммобиле успел добить с острого угла. Его второй гол в сезоне в лиге с игры и его 200-ый в Серии А в карьере любым способом. Гаэтано тут же прорвался и блестяще закрутил в "девятку". Луис Альберто чуть не попал в ворота, а Иммобиле - по мячу. Мощные удары Макумбу и Гаэтано в углы с трудом отбивал Проведель.

Последний гол в матче забил Фелипе Андерсон. Он получил от Весино, сместился слева и пробил. Явно помог рикошет. И на этом "Кальяри" сник. Хотя Лувумбо и Ауджелло пробивали издали, и Проведелю пришлось отбивать первый удар. Но это уже выглядело инерцией. А еще и Камада в контратаке чуть не повторил гол Фелипе Андерсона, но попал в стойку.

Против таких команд "Лацио", вообще-то, хорош. Конкретно "Кальяри" обыграл в лиге в 15-ый раз в 18-ти последних матчах при трех ничьих. В последних семи турах против всех добыл пять побед - над "Эмполи", "Фрозиноне", "Удинезе", "Лечче" и вот теперь - "Кальяри". Он поднимается на шестое место. А сарды с четырьмя поражениями в лиге подряд и 12-ю пропущенными в них застревают на 19-ом.