Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Салернитана уже нашла замену Филиппо Индзаги и согласовала контракт до конца сезона
Вскоре Пиппо будет уволен
Getty Images/Global Images Ukraine
Время Филиппо Индзаги в "Салернитане" подходит к концу. Вскоре руководство уволит наставника.
Как сообщает Николо Скира, "гранатовых" возглавит Фабио Ливерани. Ему предложили контракт до июня 2024 года. Если команда останется в Серии А, то соглашение будет продлено еще на один год.
Ливерани ранее был тренером "Лечче", "Кальяри", "Пармы", "Тернаны", "Дженоа" и "Лейтон Ориент".
Сейчас "Салернитана" находится на последнем месте Серии А. В активе команды 13 очков за 24 матча. Следующий поединок "гранатовые" сыграют 16 февраля против лидера турнирной таблицы "Интера".
Популярное сейчас
- Реал с Луниным в воротах крушит Жирону Довбика и Цыганкова, триумф Байера над Баварией и трофей Катара. Главные новости за 10 февраля
- Мичел: Когда ты сталкиваешься с кем-то такого высокого уровня, ты осознаешь реальность
- На просмотре в Черноморце - 34-летний бывший полузащитник ЛНЗ и Металлиста 1925
- Президент Наполи раскрыл детали трансфера Кима Мин Дже в Баварию
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО