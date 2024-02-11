Салернитана уже нашла замену Филиппо Индзаги и согласовала контракт до конца сезона

Время Филиппо Индзаги в "Салернитане" подходит к концу. Вскоре руководство уволит наставника.

Как сообщает Николо Скира, "гранатовых" возглавит Фабио Ливерани. Ему предложили контракт до июня 2024 года. Если команда останется в Серии А, то соглашение будет продлено еще на один год.

Ливерани ранее был тренером "Лечче", "Кальяри", "Пармы", "Тернаны", "Дженоа" и "Лейтон Ориент".

Сейчас "Салернитана" находится на последнем месте Серии А. В активе команды 13 очков за 24 матча. Следующий поединок "гранатовые" сыграют 16 февраля против лидера турнирной таблицы "Интера".