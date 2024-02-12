Форвард Ювентуса отказал клубам Саудовской Аравии по трансферу

Нападающий "Ювентуса" Аркадиуш Милик недавно получил два предложения от кубов Саудовской Аравии.

Но игрок отклонил их. Милик не планирует покидать Европу в ближайшие годы.

Аркадиуш в этом сезоне Серии А провел 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.