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Форвард Ювентуса отказал клубам Саудовской Аравии по трансферу

Италия

Аркадиуш Милик остается в итальянском клубе

Форвард Ювентуса отказал клубам Саудовской Аравии по трансферу

Фото: juventus.com

Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Аркадиуш Милик недавно получил два предложения от кубов Саудовской Аравии.

Но игрок отклонил их. Милик не планирует покидать Европу в ближайшие годы.

Аркадиуш в этом сезоне Серии А провел 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

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Источник:
NicoSchira
Опубликовал: Екатерина Власова
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