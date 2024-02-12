Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Ювентуса отказал клубам Саудовской Аравии по трансферу
Аркадиуш Милик остается в итальянском клубе
Фото: juventus.com
Нападающий "Ювентуса" Аркадиуш Милик недавно получил два предложения от кубов Саудовской Аравии.
Но игрок отклонил их. Милик не планирует покидать Европу в ближайшие годы.
Аркадиуш в этом сезоне Серии А провел 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.
Читайте такжеЗвезда Ювентуса - лучший игрок месяца в Серии А
По теме
Оцените этот материал:
Источник:NicoSchira
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лунин согласовал новый контракт с Реалом - СМИ раскрыли подробности
- Возвращение Лиги чемпионов, Шахтер сыграет в Лиге Европы. Расписание футбола на 12 - 18 февраля
- Президент Барселоны бросался сторонними предметами после игры с Гранадой
- Ювентус, Милан и Интер объединились между собой, чтобы вернуть старую систему Серии А
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн