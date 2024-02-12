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Хавбек Наполи прошел медицинское обследование, чтобы летом присоединиться к Интеру
Интер планирует подписать документы уже в этом месяце
Полузащитник Петр Зелински решил не подписывать новый контракт с "Наполи". Игрок покинет клуб в конце этого сезона.
По информации издания Football-Italia, на прошлой неделе Петр тайно прошел медицинское обследование для того, чтобы летом присоединиться к итальянскому "Интеру".
Зелинский в этом сезоне Серии А забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 20 матчах.
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Источник:Football-Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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