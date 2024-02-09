Наставник Милана Пиоли может возглавить Наполи

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассматривает вариант с приглашением Стефано Пиоли на роль главного тренера команды после его ожидаемого ухода из "Милана" летом.

Давление на 58-летнего специалиста продолжало расти в течение этого сезона, когда "россонери" значительно отстали от конкурентов в борьбе за титул Серии А и вылетели из Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что контракт Пиоли с "Миланом" рассчитан до июня 2025 года, ожидается, что итальянец летом покинет "Сан-Сиро". Среди возможных замен – Антонио Конте и Хулен Лопетеги.

Как сообщает Football Italia, Де Лаурентис является фанатом Пиоли. Президент неаполитанского клуба ценит гибкость тренера, его умение управлять людьми и успехи во главе "россонери".