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Наставник Милана Пиоли может возглавить Наполи
Специалист вряд ли покинет Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассматривает вариант с приглашением Стефано Пиоли на роль главного тренера команды после его ожидаемого ухода из "Милана" летом.
Давление на 58-летнего специалиста продолжало расти в течение этого сезона, когда "россонери" значительно отстали от конкурентов в борьбе за титул Серии А и вылетели из Лиги чемпионов.
Несмотря на то, что контракт Пиоли с "Миланом" рассчитан до июня 2025 года, ожидается, что итальянец летом покинет "Сан-Сиро". Среди возможных замен – Антонио Конте и Хулен Лопетеги.
Как сообщает Football Italia, Де Лаурентис является фанатом Пиоли. Президент неаполитанского клуба ценит гибкость тренера, его умение управлять людьми и успехи во главе "россонери".
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