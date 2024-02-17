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Моуриньо: Увольнение из Ромы – одно из тех, которое причинило мне больше всего болей

Италия

Очередная отставка наставника

Моуриньо: Увольнение из Ромы – одно из тех, которое причинило мне больше всего болей

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Romano

Новина українською

Португальский тренер Жозе Моуриньо прокомментировал свое увольнение из “Ромы”, вспомнив, от чего отказался за период своей каденции в Риме.

“Увольнение из “Ромы” – одно из тех, которое причинило мне больше всего боли. Я отдал все этому клубу. За три года я отказался стать главным тренером сборной Португалии с лучшей командой в ее истории!

Также у меня было большое предложение из Саудовской Аравии”, – сказал Моуриньо.

В "Роме" португалец работал с июля 2021 по январь 2024. Римляне стали четвертым подряд клубом (после "Челси", МЮ и "Тоттенхэма"), который уволил Моуриньо. В последний раз он ушел из клуба именно после завершения контракта в 2013 году, когда покинул "Реал".

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Источник:
Twitter Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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