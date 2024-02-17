Серия А. Черты первого круга - Наполи спасается от поражения от Дженоа

Серия А. 25-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Дженоа" 1:1

Голы: Нгонг 90 - Френдруп 47

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор (Натан 46), Ррахмани, Мадзокки (Оливера 65), Ангисса, Лоботка, Траоре (Линдстрем 59), Политано (Нгонг 59), Симеоне (Распадори 75), Кварацхелия

"Дженоа": Х. Мартинес, Де Винтер, Бани, Васкес, Сабелли (Читтадини 90+1), Бадель (Строотман 90+1), Френдруп, Мессиас (Малиновский 75), Мартин, Гудмундссон (Витинья 83), Ретеги (Экубан 75)

Предупреждения: Эстигор 26, Кварацхелия 42, Ди Лоренцо 54 - Васкес 54, Витинья 90+2

Встреча середняков. Иначе никак ее не назвать. "Наполи" начинал матч на десятом месте, "Дженоа" - на 11-ом. Первый подошел к нему лишь с тремя победами в предыдущих десяти. Всеми - со счетом 2:1 дома над аутсайдерами. Предыдущий матч дома против середняка он сыграл вничью. Вторая победила трижды в последних 12-ти матчах. К нынешнему подошла после 1:4 дома.

Ясно, что настроение в стане обеих диаметрально противоположно. Для чемпиона такое положение ужасно. В тех десяти матчах он потерпел пять поражений. Его наставник Вальтер Мадзарри еще и прятал голову в песок, заявляя, что команда играет хорошо, а будет еще лучше. Ну а новичок лиги только-только прервал серию из восьми матчей без поражений. Да и в том 1:4 от "Аталанты" боролся на равных.

В первом круге в Генуе "Дженоа" возила "Наполи" 70 минут, забила дважды и была обязана забивать больше. Но затем отошла назад, пропустила дважды и не победила. Сыграла вничью. Сегодня она не сказать что возила, но играла тактически грамотно, четко. Также открыла счет. Но также не удержала победу в концовке. В нынешнем сезоне из-за пропущенных после 82-ой минуты она потеряла уже 13 очков.

"Наполи" владел мячом 74 процента времени, по ударам по воротам выиграл матч со счетом 25:6. Но тактически на самом деле побеждала "Дженоа". Она спокойно сидела в обороне, спокойно замедляла игру. И создала лучшие моменты в первом тайме. Мерет с трудом отбил два удара головой Ретеги. А удар Симеоне с шести метров вышел плохим, Мартинес отбил удар Ангиссы в ближнем углу.

В начале второго тайма гости даже открыли счет. Мессиас, вернувшийся после травмы и весьма неожиданно выбивший из стартового состава Руслана Малиновского, прорвался вперед, отдал Ретеги, того заблокировали, но мяч отскочил к Френдрупу, еще одному, вместо которого мог бы получить место в стартовом составе украинец, и датчанин мощно пробил.

В предыдущих двух турах "Наполи" играл плохо три четверти, но просыпался в последней. Это принесло камбек против "Вероны", но не помогло против "Милана". Сейчас Мартинес взял несколько ударов, защитники блокировали, Ангисса головой чуть-чуть не попал. Мартинес еле вытащил удар Кварацхелии с линии штрафной. И в итоге Оливера прострелил, Ди Лоренцо сбросил, а Нгонг пробил низом.

Финальный свисток местные болельщики встретили оглушительным свистом. Падение после чемпионского сезона в плане и качества игры, и результатов и вправду болезненное.

Неаполитанцы возвращаются на девятое место, но предоставляют шанс претендентам на четвертое убежать еще дальше. Генуэзцы не проигрывают восьмой матч в сезоне против команд Топ-10 и подтверждают статус грозы грандов, но теряют шанс как следует приблизиться по очкам к первой десятке. Обе команды должны быть недовольны результатом.

Малиновский ушел в запас после шести матчей подряд в стартовом составе. Странное решение, учитывая его гол и первое место на поле по ударам по воротам и касаниям мяча в предыдущем туре. Вышел на поле на 75-ой минуте. Очень активно работал в обороне и успел даже стать первым на поле по успешным отборам мяча (4). Выбил три мяча, перехватил один. Фолил, зарабатывал фолы.