Марек Гамшик близок к возвращению в Наполи

Бывший полузащитник "Наполи" Марек Гамшик может вернуться в стан своей бывшей команды. Об этом сообщает итальянский инсайдер Маттео Моретто в социальной сети X (ранее - Twitter).

Как информирует источник, Гамшик войдёт в тренерский штаб нынешнего наставника сборной Словакии Франческо Кальцоны, который в скором времени может возглавить неаполитанский клуб вместо Вальтера Маццари.

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Отмечается, что помимо Гамшика к структуре "адзурри" также должен присоединиться Франческо Синатти, бывший тренер Лучано Спаллетти по физподготовке.

После 24-х туров Серии А "Наполи" располагается на 9-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 36 очков.