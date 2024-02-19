Де Росси - о 3:0 с Фрозиноне: Победа в игре после ужасного первого тайма - очень важный знак

Тренер "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал победу над "Фрозиноне" (3:0). "Рома" выиграла у "Фрозиноне" на выезде в 25-м туре Серии А.

"Победа в игре после такого тайма - очень важный знак. Это был ужасный первый тайм, мне он совсем не понравился. С тех пор как я пришел сюда, мы не страдали так сильно, как в эти 45 минут".

О жесте Гейсена

"Он научится, он еще очень молод. Я не хочу стоять здесь и читать нотации. В следующий раз он так не поступит, мы учимся и растем с опытом".

О замене Лукаку

"Это было тактическое решение, и я также хотел дать ему отдохнуть. Это не критика", - сказал главный тренер "Ромы" Де Росси.