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Де Росси - о 3:0 с Фрозиноне: Победа в игре после ужасного первого тайма - очень важный знак
Тренер Ромы прокомментировал победу своей команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал победу над "Фрозиноне" (3:0). "Рома" выиграла у "Фрозиноне" на выезде в 25-м туре Серии А.
"Победа в игре после такого тайма - очень важный знак. Это был ужасный первый тайм, мне он совсем не понравился. С тех пор как я пришел сюда, мы не страдали так сильно, как в эти 45 минут".
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"Он научится, он еще очень молод. Я не хочу стоять здесь и читать нотации. В следующий раз он так не поступит, мы учимся и растем с опытом".
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"Это было тактическое решение, и я также хотел дать ему отдохнуть. Это не критика", - сказал главный тренер "Ромы" Де Росси.
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