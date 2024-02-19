У 37-летнего Жиру 20 голевых действий в чемпионате впервые с сезона-2015/16

Оливье Жиру набрал 20 очков по системе "гол+пас" в чемпионате Италии. Форвард "Милана" забил "Монце" (2:4) в 25-м туре. Теперь на его счету 12 голов и 8 голевых передач.

Последний раз француз совершал 20 результативных действий в чемпионате в сезоне-2015/16. Тогда он выступал за "Арсенал" в АПЛ.