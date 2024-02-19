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У 37-летнего Жиру 20 голевых действий в чемпионате впервые с сезона-2015/16

Италия

Форвард Милана забил Монце

У 37-летнего Жиру 20 голевых действий в чемпионате впервые с сезона-2015/16

Getty Images/Global Images Ukraine

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Оливье Жиру набрал 20 очков по системе "гол+пас" в чемпионате Италии. Форвард "Милана" забил "Монце" (2:4) в 25-м туре. Теперь на его счету 12 голов и 8 голевых передач.

Последний раз француз совершал 20 результативных действий в чемпионате в сезоне-2015/16. Тогда он выступал за "Арсенал" в АПЛ.

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Оливье Жиру Милан
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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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