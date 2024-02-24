Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коваленко впервые в этом году выйдет в старте Эмполи
Долго залечивал травму
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 26 тура чемпионата Италии "Сассуоло" дома сыграет против "Эмполи". Украинец Виктор Коваленко выйдет в стартовом составе гостей.
Полузащитник впервые с 30 декабря появится в основе. Тогда он провел 83 минуты в ничейном матче против "Кальяри", после чего попал в лазарет. Четыре поединка Коваленко пропустил, а затем в двух выходил на замену.
В общей сложности на счету Виктора 11 встреч в текущей Серии А, в которых он отметился одним голом и одним ассистом.
Перед этим матчем "Сассуоло" идет на 17-й позиции в чемпионате Италии, а "Эмполи" занимает 16 место. Разрыв между командами составляет два очка.
Встреча начнется в 16.00.
Популярное сейчас
- Черноморец: Конфликт в Совиньоне
- Силы обороны ликвидировали около восьми сотен россиян. Генштаб подытожил потери окупантов
- Победа лидера УПЛ, побитый рекорд Баварии, жеребьевки ЛЕ и ЛК. Главные новости за 23 февраля
- Бывший форвард Барселоны может завершить свою карьеру в 29 лет
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО