Коваленко впервые в этом году выйдет в старте Эмполи

В матче 26 тура чемпионата Италии "Сассуоло" дома сыграет против "Эмполи". Украинец Виктор Коваленко выйдет в стартовом составе гостей.

Полузащитник впервые с 30 декабря появится в основе. Тогда он провел 83 минуты в ничейном матче против "Кальяри", после чего попал в лазарет. Четыре поединка Коваленко пропустил, а затем в двух выходил на замену.

В общей сложности на счету Виктора 11 встреч в текущей Серии А, в которых он отметился одним голом и одним ассистом.

Перед этим матчем "Сассуоло" идет на 17-й позиции в чемпионате Италии, а "Эмполи" занимает 16 место. Разрыв между командами составляет два очка.

Встреча начнется в 16.00.