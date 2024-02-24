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Коваленко впервые в этом году выйдет в старте Эмполи

Италия

Долго залечивал травму

Коваленко впервые в этом году выйдет в старте Эмполи

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 26 тура чемпионата Италии "Сассуоло" дома сыграет против "Эмполи". Украинец Виктор Коваленко выйдет в стартовом составе гостей.

Полузащитник впервые с 30 декабря появится в основе. Тогда он провел 83 минуты в ничейном матче против "Кальяри", после чего попал в лазарет. Четыре поединка Коваленко пропустил, а затем в двух выходил на замену.

В общей сложности на счету Виктора 11 встреч в текущей Серии А, в которых он отметился одним голом и одним ассистом.

Перед этим матчем "Сассуоло" идет на 17-й позиции в чемпионате Италии, а "Эмполи" занимает 16 место. Разрыв между командами составляет два очка.

Встреча начнется в 16.00.

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Сассуоло Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
Seria A
Опубликовал: Максим Кучер
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