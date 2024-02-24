Аллегри: Мы не были феноменами, но теперь мы не стали неудачниками

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри перед игрой с "Фрозиноне" в Серии А рассказал о состоянии дел в команде.

Хорошая неделя работы, как и все остальные, до отрицательных результатов. Теперь завтра нас ждет тяжелый матч против команды, которая хорошо играет и создает. Наша цель - снова победить.

Чтобы построить, нужно прилагать усилия и идти на большие жертвы. Но если у вас нет баланса, вы рискуете получить травму. Для нас важно сосредоточиться на том, что мы должны сделать, чтобы попасть в Лигу чемпионов, тогда все остальное не учитывается. Мы должны сконцентрироваться на завтрашнем матче и набрать определенное количество очков для Лиги чемпионов.

Мы не были феноменами, но мы не стали теперь неудачниками. Для нас это возможность расти. После завтрашней игры останется 12 игр, где мы должны набрать очки для Лиги чемпионов.

Мы будем работать в будущем над созданием трезубца с Йылдизом, Кьезой и Влаховичем. Даже когда мы там играем с Камбиазо, он атакующий игрок. Мы пропустили слишком много голов в последних нескольких играх, и это не хорошо.