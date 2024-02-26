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Форвард Кальяри выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Италия

Леонардо Паволетти получил повреждение в матче против Наполи

Форвард Кальяри выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Кальяри" Леонардо Паволетти в матче против "Наполи" во втором тайме получил травму (1:1).

Сегодня, 26 февраля, игрок прошел медицинское обследование. У Леонардо обнаружили перелом плюсневой кости правой ноги.

Хорошая новость для Паволетти заключается в том, что повреждение не требует хирургического вмешательства и может быть решено с помощью консервативного лечения.

Леонардо в этом сезоне Серии А сыграл 19 матчей, в которых забил 4 гола и выдал 1 ассист.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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