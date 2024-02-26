Форвард Кальяри выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Нападающий "Кальяри" Леонардо Паволетти в матче против "Наполи" во втором тайме получил травму (1:1).

Сегодня, 26 февраля, игрок прошел медицинское обследование. У Леонардо обнаружили перелом плюсневой кости правой ноги.

Хорошая новость для Паволетти заключается в том, что повреждение не требует хирургического вмешательства и может быть решено с помощью консервативного лечения.

Леонардо в этом сезоне Серии А сыграл 19 матчей, в которых забил 4 гола и выдал 1 ассист.