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Форвард Кальяри выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Леонардо Паволетти получил повреждение в матче против Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Кальяри" Леонардо Паволетти в матче против "Наполи" во втором тайме получил травму (1:1).
Сегодня, 26 февраля, игрок прошел медицинское обследование. У Леонардо обнаружили перелом плюсневой кости правой ноги.
Хорошая новость для Паволетти заключается в том, что повреждение не требует хирургического вмешательства и может быть решено с помощью консервативного лечения.
Леонардо в этом сезоне Серии А сыграл 19 матчей, в которых забил 4 гола и выдал 1 ассист.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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