Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков: Конкретные предложения были от Ювентуса и Наполи
Остальные – просто интересовались
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о заинтересованности в нем со стороны европейских клубов.
“Были предложения от “Ювентуса” и “Наполи”. Другие клубы тоже проявляли интерес, но только эти две команды сделали конкретные предложения.
Мудрик, Зинченко, Малиновский и Трубин говорят, что уровень футбола в их чемпионатах совсем другой. Скорость, темп, качество игры и уровень мышления – все на высшем уровне. Невозможно сравнивать чемпионат Украины с их лигами.
Если вы хотите прогрессировать как футболист, вам нужно переходить в одну из топ-5 лиг.
При этом “Шахтер” формирует очень сильную команду, которая стремится не только выступать в еврокубках, но и достигать положительных результатов там.
Я чувствую себя комфортно с мячом и предпочитаю играть в атакующий футбол. Мне не очень нравится играть с большим количеством единоборства и без мяча, но я понимаю, что это неотделимая часть футбола, и я готов развивать эти аспекты своей игры в нужное время”, - сказал Судаков.
Популярное сейчас
- Фридман: Коломойский, безусловно, невиновен. Он должен выйти из СИЗО на свободу
- Раскрыты имена игроков, от которых Челси собирается избавиться
- Силы обороны ликвидировали около восьми сотен россиян. Генштаб подытожил потери окупантов
- Только 4 президента клубов УПЛ пришли на встречу с Шевченко
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО