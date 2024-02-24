Судаков: Конкретные предложения были от Ювентуса и Наполи

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о заинтересованности в нем со стороны европейских клубов.

“Были предложения от “Ювентуса” и “Наполи”. Другие клубы тоже проявляли интерес, но только эти две команды сделали конкретные предложения.

Мудрик, Зинченко, Малиновский и Трубин говорят, что уровень футбола в их чемпионатах совсем другой. Скорость, темп, качество игры и уровень мышления – все на высшем уровне. Невозможно сравнивать чемпионат Украины с их лигами.

Если вы хотите прогрессировать как футболист, вам нужно переходить в одну из топ-5 лиг.

При этом “Шахтер” формирует очень сильную команду, которая стремится не только выступать в еврокубках, но и достигать положительных результатов там.

Я чувствую себя комфортно с мячом и предпочитаю играть в атакующий футбол. Мне не очень нравится играть с большим количеством единоборства и без мяча, но я понимаю, что это неотделимая часть футбола, и я готов развивать эти аспекты своей игры в нужное время”, - сказал Судаков.