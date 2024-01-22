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40 млн за Судакова предлагал Наполи - в Шахтере уверены, что смогут получить за игрока большую сумму
Об этом сообщил Виктор Вацко
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Два итальянских клуба проявляли конкретный интерес к хавбеку "Шахтера" Георгию Судакову.
По данным комментатора и журналиста Виктора Вацко, речь идет о "Ювентусе" и "Наполи". Причем именно неаполитанцы были более активными в своем интересе.
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По данным источника, именно "Наполи" предлагал за Георгия 40 млн евро плюс бонусы, однако "Шахтер" это предложение не устроило.
В донецком клубе уверены, что в будущем могут получить за футболиста большую сумму.
Напомним, что в текущем сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за "Шахтер", в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
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