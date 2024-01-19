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Палкин: Мы вчера отклонили предложение о продаже Судакова за 40 млн евро

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А сегодня приобрели бразильского вингера

Палкин: Мы вчера отклонили предложение о продаже Судакова за 40 млн евро

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал трансферную стратегию клуба.

Сегодня "горняки" подписали первого зимнего новичка - бразильского вингера "Палмейраса" Кевина".

"Мы вчера отклонили предложение о продаже Судакова за 40 миллионов евро. А сегодня покупаем яркого игрока, будущую мировую звезду за 12 миллионов и дополнительно возможные 3 миллиона бонусами.

О чем это свидетельствует? Что наш президент создает, возможно, самую сильную команду за всю историю "Шахтера". Чтобы нас уважали в Европе, чтобы мы выигрывали европейские трофеи. Руки мы не опустим. И будем делать все, чтобы гимн Лиги чемпионов звучал на украинских стадионах", - приводит слова Палкина официальный сайт дончан.

Добавим, что за Георгием Судаковым следят ряд европейских клубов, среди которых "Ювентус", "Наполи", "Арсенал", "Брайтон", "РБ Лейпциг" и другие.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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